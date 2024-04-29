Vit: . А России некогда видосики снимать, они воюют
Правильнее сказать погибают Цитата:
таноми52: Я же к тебе в формате общения, который ТЫ притащил на форум: никакого уважения ни к кому. Сплошное стремление доминировать До тебя так не было
Ой ага Пришел на форум А тут сплошные интеллигенты из колхозов сидели Типа серого, обиженного не земляка,Алекса и змеи которые всех Х. обкладывали если кто не согласен с их мнением)) Каков привет таков ответ Я ответил Они ещё больше обиделись и свалили в закат Оказывается нельзя было рушить их монополию на оскорбления Да плевать всем Если не умеешь вести нормально диалог и ты свалишь в итоге))
Vit: Погибают все. Выше писал. Ну раз ты не лох в 42 гола. Уйди. Пусть люди придут и договорятся.
а 70летний ни лох не может уйти чтобы все договорились? что деду мешает? Цитата:
Vit: Хотя поздно конечно. Теперь все. Будут бится до конца
конечно россия обеспечила себе проблему на лет 50 вперед если чеченцев не смогли победить, завалили деньгами и вольностью, а чеченцы бабки накопили и сидят ножи точат ожидая когда можно снова начать отделяться то с украиной даже деньги не помогут обстрелы, минирование и теракты будут продолжаться и продолжаться а США в этом активно поспособствует путин создал потомком кровоточащую язву на ровном месте а сам лет через 5 умрет
Отличная идея! Вы славяне хотите перебить таких же славян и радуетесь этому. Сколько там вы потеряли за эти пару областей, что взяли, тысяч 500? Ну их убили столько же. И вот ты радуешься, что славян погибнет где то миллионов 10 в этой войне? Я просто поражаюсь вам, как вы ненавидите себе подобных!
Vit: То что язва будет на долгие года.Это понятно. Ждём. Как вариант надо брать киев. Львов отдать.
Берите Потом на бессмертном полку ещё +100 тыс портретов молодых парней 80-90ых годов рождения появится Цитата:
Vit: Как только РФ скажет мы морозим конфликт. Все. Мне такая РФ не нужна.
А РФ котрая прыгнула на мелкую Украину и не смогла ее взять и начала ныть что за Украину воюет весь мир Тебе такая РФ нужна? Почему если русских убивали на Донбассе якобы с 2014 что тогда Россия не впряглась прямо и не защитила русских? Чё 8 лет бухали,гуляли и наблюдали как русских убивают? А в это время Россия чемпионаты мира проводила, Евровидение итд Такая Россия тебе нужна?
Россия тебя всегда кинет сынок! Это закон Россияне не патриоты и нет у них идеи У России есть только жажда бабок
За бабки Россия сдаст и русских и всех подряд на свете Будете дохнуть за нее а она в это время тем кто вас бомбит будет уголь,железо и газ порадовать
Как бы я не хаял советский союз но там был принцип Можно везде обосраться но идею нужно защищать всегда Поэтому даже когда а Афганистан вторгались перво наперво подвели идеологическую базу Мы идём туда помогать Афганцы не враги даже те кто не любит СССР Враги только моджахеды которые воюют
А Россия что? Вторглись в Украину и обосрались Обиделись на всех украинцев кто против них и обозвали всех нацистами А как вы нацистам газ и нефть продаете тогда? Может кто из патриотов путина объяснить?)
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать