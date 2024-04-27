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"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49088
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 27.04.24 - 19:58
Вы попали в затруднительную ситуацию, столкнулись с обманом, преступным действием или бездействием, наблюдаете безобразие и беззаконие? Контакты, по которым казахстанцы могут отправить жалобы или получить помощь в различных ситуациях, собраны в этой статье.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10272
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 00:20
Цитата:
---Уж кто бы это говорил , но только не ты
111:
А не фантазировать как бабка сплетница..
А не фантазировать как бабка сплетница..
---Уж кто бы это говорил , но только не ты
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 00:22
Цитата:
Разумеется не я это говорю.
Взято из русского народного фольклора.
ВозрОст которого по старше будет меня.
Гога:
но только не ты
но только не ты
Разумеется не я это говорю.
Взято из русского народного фольклора.
ВозрОст которого по старше будет меня.
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 29.04.24 - 00:32
Цитата:
А вы смешной. Я допускаю, что есть конкретные примеры, но кто же вам их будет здесь озвучивать...
Где то на кухне, за пивком и рассказываются реальные случаи из жизни. А здесь всё опосредствованно ....
Ну к примеру - ваш начальник м-к. Надо быть очень смелым, чтобы это озвучить при нём, а дома с женой или с другом, вы это легко озвучите...
111:
Мозги, они для того, чтобы думать и говорить о конкретных примерах из жизни. А не фантазировать как бабка сплетница..
Мозги, они для того, чтобы думать и говорить о конкретных примерах из жизни. А не фантазировать как бабка сплетница..
А вы смешной. Я допускаю, что есть конкретные примеры, но кто же вам их будет здесь озвучивать...
Где то на кухне, за пивком и рассказываются реальные случаи из жизни. А здесь всё опосредствованно ....
Ну к примеру - ваш начальник м-к. Надо быть очень смелым, чтобы это озвучить при нём, а дома с женой или с другом, вы это легко озвучите...
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 01:07
Цитата:
Так я со всеми начальниками хавался до последнего, начиная с дизельного завода, ну вот почему то не увольняли, увольнялся всегда сам.
Почему?
Так что не надо вот навешивать на меня ярлык раба, который про своего начальника что то там трусливо шепчет у себя на кухне, а в реале лижет тому ботинки.
Кстати у меня ее, кухни, вообще не было, появилась только в 2000м году, до которого я просто бомжевал.
Потом дискоклуб ресторан, где я хавался со всем начальством, но меня просили не уходить.
Все таки ушел.
Потом увидев как я работаю на износ в ресторане, меня в казино пригласили их родственники, там есть такая профессия, когда ты в тени за всеми смотришь, обучили меня черной и белой кассе, так я начал выбиваться с бомжевания.
Потому что всегда говорил прямо, не отводя глаз и мне по барабану было, кто передо мной.
Я просто любил свои работы до конца, но рабом быть для меня, это оскорбительно.
Потом опять же, около года увольнялся, не увольняли.
Там потом свое махонькое дело открывал и учился жить.
Но рабом на кухне, никогда.
mks2703:
Ну к примеру - ваш начальник м-к. Надо быть очень смелым, чтобы это озвучить при нём, а д
Ну к примеру - ваш начальник м-к. Надо быть очень смелым, чтобы это озвучить при нём, а д
Так я со всеми начальниками хавался до последнего, начиная с дизельного завода, ну вот почему то не увольняли, увольнялся всегда сам.
Почему?
Так что не надо вот навешивать на меня ярлык раба, который про своего начальника что то там трусливо шепчет у себя на кухне, а в реале лижет тому ботинки.
Кстати у меня ее, кухни, вообще не было, появилась только в 2000м году, до которого я просто бомжевал.
Потом дискоклуб ресторан, где я хавался со всем начальством, но меня просили не уходить.
Все таки ушел.
Потом увидев как я работаю на износ в ресторане, меня в казино пригласили их родственники, там есть такая профессия, когда ты в тени за всеми смотришь, обучили меня черной и белой кассе, так я начал выбиваться с бомжевания.
Потому что всегда говорил прямо, не отводя глаз и мне по барабану было, кто передо мной.
Я просто любил свои работы до конца, но рабом быть для меня, это оскорбительно.
Потом опять же, около года увольнялся, не увольняли.
Там потом свое махонькое дело открывал и учился жить.
Но рабом на кухне, никогда.
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 07:12
Бомжевал, всех начальников посылал. Потому что меня больше трёх дней не держали. Теперь я крутой бизнесмен. Хотели напичатать меня в журнал форбс но не стали, напичатали в журнал крокодил. Да Марик?
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 29.04.24 - 09:54
Цитата:
Да вы не смешной, вы герой, ссорри не разглядел (надо к окулисту зайти)...
Цитата:
Анекдот помните. Зашел в ванну побриться. Жена начала диалог. Не отвечал, потому что не слышал. Вышел из ванны уже холостым и побритым...
Бог с вами. Не примеривайте на себя того чего нет. И не додумывайте за оппонента его мысли. Я был так далек от этого маразма, что вы написали...
Цитата:
Вот здесь какбэ нехорошо. Не по-пацански ...
Цитата:
No comments
Цитата:
И снова герой. Еще раз ссорри...
пс: Не пишите на эмоциях, особенно по ночам. Хотя кого я лечу, сам борюсь с этим.
111:
Так я со всеми начальниками хавался до последнего, начиная с дизельного завода, ну вот почему то не увольняли, увольнялся всегда сам.
Так я со всеми начальниками хавался до последнего, начиная с дизельного завода, ну вот почему то не увольняли, увольнялся всегда сам.
Да вы не смешной, вы герой, ссорри не разглядел (надо к окулисту зайти)...
Цитата:
111:
Так что не надо вот навешивать на меня ярлык раба, который про своего начальника что то там трусливо шепчет у себя на кухне, а в реале лижет тому ботинки.
Так что не надо вот навешивать на меня ярлык раба, который про своего начальника что то там трусливо шепчет у себя на кухне, а в реале лижет тому ботинки.
Анекдот помните. Зашел в ванну побриться. Жена начала диалог. Не отвечал, потому что не слышал. Вышел из ванны уже холостым и побритым...
Бог с вами. Не примеривайте на себя того чего нет. И не додумывайте за оппонента его мысли. Я был так далек от этого маразма, что вы написали...
Цитата:
111:
там есть такая профессия, когда ты в тени за всеми смотришь,
там есть такая профессия, когда ты в тени за всеми смотришь,
Вот здесь какбэ нехорошо. Не по-пацански ...
Цитата:
111:
обучили меня черной и белой кассе, так я начал выбиваться с бомжевания.
обучили меня черной и белой кассе, так я начал выбиваться с бомжевания.
No comments
Цитата:
111:
Потому что всегда говорил прямо, не отводя глаз и мне по барабану было, кто передо мной. Я просто любил свои работы до конца, но рабом быть для меня, это оскорбительно.
Потому что всегда говорил прямо, не отводя глаз и мне по барабану было, кто передо мной. Я просто любил свои работы до конца, но рабом быть для меня, это оскорбительно.
И снова герой. Еще раз ссорри...
пс: Не пишите на эмоциях, особенно по ночам. Хотя кого я лечу, сам борюсь с этим.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 13
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 09:59
Цитата:
В каких годах, в каком отделе / цехе работал ?
111:
начиная с дизельного завода
начиная с дизельного завода
В каких годах, в каком отделе / цехе работал ?
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 10:10
Цитата:
ЦСиИД.
Самый главный цех, самое его сердце.
1990-1994, 5 разряд.
Начинал правда с 4го.
[Исправлено: 111, 29.04.2024 - 11:11]
simkst:
В каких годах, в каком отделе / цехе работал ?
В каких годах, в каком отделе / цехе работал ?
ЦСиИД.
Самый главный цех, самое его сердце.
1990-1994, 5 разряд.
Начинал правда с 4го.
[Исправлено: 111, 29.04.2024 - 11:11]
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 10:12
Цитата:
Теперь я пенсионер, но разговор не об этом, а о том, что такое доносить на ближнего.
Vit:
Теперь я крутой бизнесмен.
Теперь я крутой бизнесмен.
Теперь я пенсионер, но разговор не об этом, а о том, что такое доносить на ближнего.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 13
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 10:15
Цитата:
это?
111:
ЦСиИД
ЦСиИД
это?
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 29.04.24 - 10:30
если вы видите семью, которая находится в трудной жизненной ситуации;
если вам стало известно о фактах семейно-бытового насилия;
если вы видите объекты или ситуации, представляющие опасность для детей;
если вы сами или ваши дети оказались в тяжелой ситуации.
"Также в настоящее время открыт круглосуточный прием жалоб о возможных случаях мошенничества и вымогательства, связанных с возмещением ущерба пострадавшим от паводков"
Если вы столкнулись с низким качеством товара или услуги, недобросовестным отношением со стороны продавца, вы можете обратиться в Комитет по защите прав потребителей.
Цитата:
Ну и где вы увидели призыв стучать на соседей? Или просто сами додумали...
если вам стало известно о фактах семейно-бытового насилия;
если вы видите объекты или ситуации, представляющие опасность для детей;
если вы сами или ваши дети оказались в тяжелой ситуации.
"Также в настоящее время открыт круглосуточный прием жалоб о возможных случаях мошенничества и вымогательства, связанных с возмещением ущерба пострадавшим от паводков"
Если вы столкнулись с низким качеством товара или услуги, недобросовестным отношением со стороны продавца, вы можете обратиться в Комитет по защите прав потребителей.
Цитата:
111:
Теперь я пенсионер, но разговор не об этом, а о том, что такое доносить на ближнего.
Теперь я пенсионер, но разговор не об этом, а о том, что такое доносить на ближнего.
Ну и где вы увидели призыв стучать на соседей? Или просто сами додумали...
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 10:35
Цитата:
У соседей нет детей, которые ненадлежащим образом ведут себя, матерятся, курят, не уступают старшим место?
У соседей нет продавцов, которые как вам кажется, нагло обвешивают покупателя?
Сам замерял на ТМ-6, на сколько обвешивают и теперь стучать на них и доносить?
У соседей нет трудного периода в жизни, где он экономя деньги, издевается над ребенком, идя в школу не на автобусе тире такси?
Лишить его материнских прав!
Сосед ругает ребенка?
Это же издевательство!
Лишить!
mks2703:
Ну и где вы увидели призыв стучать на соседей?
Ну и где вы увидели призыв стучать на соседей?
У соседей нет детей, которые ненадлежащим образом ведут себя, матерятся, курят, не уступают старшим место?
У соседей нет продавцов, которые как вам кажется, нагло обвешивают покупателя?
Сам замерял на ТМ-6, на сколько обвешивают и теперь стучать на них и доносить?
У соседей нет трудного периода в жизни, где он экономя деньги, издевается над ребенком, идя в школу не на автобусе тире такси?
Лишить его материнских прав!
Сосед ругает ребенка?
Это же издевательство!
Лишить!
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 10:57
Цитата:
111:Ты намекаешь вернутся в старые добрые времена когда все вопросы решали на месте?. Нет я не хочу. Если ты считаешь если я позвоню на своего соседа, видя его ребёнка выходящего из подъезда с фингалом.не раз а переодически. То пусть будет так я стукач.
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 17:24
Цитата:
Ну, это же Цех Сборки и Испытания Двигателей.
simkst:
Цитата: 111: ЦСиИД это?
Цитата: 111: ЦСиИД это?
Ну, это же Цех Сборки и Испытания Двигателей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1947
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 19:03
Цитата:
И за какие заслуги в столь юном возрасте на пенсии? Или по здоровью?
111:
Теперь я пенсионер
Теперь я пенсионер
И за какие заслуги в столь юном возрасте на пенсии? Или по здоровью?
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