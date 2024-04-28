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Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49088
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 12:18
Дважды в год большинство владельцев автомобилей посещает одна и та же мечта: «Вот бы проснуться утром, а на машине установлена резина в соответствии с сезоном – без очередей, записи, ночных дежурств возле пунктов шиномонтажа и прочих сезонных неудобств».
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Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:18
Цитата:
Ну вот именно.
Или коробас полетел автомат в буран, как у меня на фольце Б-4 между Докучаевкой и Сосновкой, просто выкидывай авто.
Правда я старался его сделать через СТО, но бабло на ветер выкинул только в пол автомобиля, никакие ключи не помогут.
Vit:
Это короче заказывай эвакуатор
Это короче заказывай эвакуатор
Ну вот именно.
Или коробас полетел автомат в буран, как у меня на фольце Б-4 между Докучаевкой и Сосновкой, просто выкидывай авто.
Правда я старался его сделать через СТО, но бабло на ветер выкинул только в пол автомобиля, никакие ключи не помогут.
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:27
Цитата:
111:Ключи про просто. Колесо поменять.. А ты начинаешь глубоко копать. Опять. Гидроудар и тд. Там разные есть моменты. Я не моторист если че. Я поверхностно знаю беду все что косается машины.
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:43
Цитата:
Блин.
Балонник это то, без сего ездить совсем нельзя, домкрат, дворники, аптечка, знак, огнетушитель.
Это сам автомобиль.
Ты же про какие то отвертки и ключи писал.
Vit:
Ключи про просто. Колесо поменять..
Ключи про просто. Колесо поменять..
Блин.
Балонник это то, без сего ездить совсем нельзя, домкрат, дворники, аптечка, знак, огнетушитель.
Это сам автомобиль.
Ты же про какие то отвертки и ключи писал.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9825
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:52
Цитата:
Я на ОРТ постоянно велосипедистам ключи даю,у них всегда какие то проблемы а ничего нет с собой.
Одному такому колесо подкачивал электронасосом,так он дорвался до халявы накачал так ,что когда отъезжал оно у него бахнуло,вообщем минус 5000.
111:
Ну купил авто, зачем тебе там ключи? Я вожу это барахло уже 11 лет у себя в багажнике, ни разу не пригодилось
Ну купил авто, зачем тебе там ключи? Я вожу это барахло уже 11 лет у себя в багажнике, ни разу не пригодилось
Я на ОРТ постоянно велосипедистам ключи даю,у них всегда какие то проблемы а ничего нет с собой.
Одному такому колесо подкачивал электронасосом,так он дорвался до халявы накачал так ,что когда отъезжал оно у него бахнуло,вообщем минус 5000.
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:53
Цитата:
111:Че именно интересного?!) гидроудар? Так двигатель разный. Где то сразу на свалку можно проще так сделать. Запчастей нету. Не фига. Где может пару клапанов поменяют. Но это из фантастики. Думаю что тот кто в во воду залетел он скорей всего газовал. Там все под замену. Это я так поверхностно. А вам моторист скажет:,все до свидание. Покупайте новый двигатель.
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 20:05
Цитата:
А, тем нужны, там часто что то откручивается, но насосом электро, не знаю как колесо качать, даже детские шары не знаю и баллоны, где то была инструкция, так и не научился.
Добринцофф:
на ОРТ постоянно велосипедистам ключи даю,
на ОРТ постоянно велосипедистам ключи даю,
А, тем нужны, там часто что то откручивается, но насосом электро, не знаю как колесо качать, даже детские шары не знаю и баллоны, где то была инструкция, так и не научился.
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 20:08
Когда на старых авто гонял, праворульках дешевых, тогда тоже ключи валялись, не мое это, что то откручивать, закручивать, так, масло долить, для стекол, все.
Наверно авто это не мое.
А вот лошади нет.
Наверно авто это не мое.
А вот лошади нет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6217
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 29.04.24 - 18:15
Цитата:
Месяц- для меня это много, максимум- 15 дней; в две смены по 120 га смену и что бы всё было в вагончике- запчасти и все жидкости само собой, но что бы было ещё и печенье и баурсаки и чай и кофе, сигареты, мыло, туалетная бумага, медикаменты и прочее-прочее.
Vit:
посевная не остановилась на месяц
посевная не остановилась на месяц
Месяц- для меня это много, максимум- 15 дней; в две смены по 120 га смену и что бы всё было в вагончике- запчасти и все жидкости само собой, но что бы было ещё и печенье и баурсаки и чай и кофе, сигареты, мыло, туалетная бумага, медикаменты и прочее-прочее.
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 29.04.24 - 18:20
Цитата:
Это вон объясните любителю гидроудара, что мужики могут в грязи в поле снять и поставить любой агрегат без помощи спец средств.
[Исправлено: Vit, 29.04.2024 - 18:22]
ACROS:
Это вон объясните любителю гидроудара, что мужики могут в грязи в поле снять и поставить любой агрегат без помощи спец средств.
[Исправлено: Vit, 29.04.2024 - 18:22]
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