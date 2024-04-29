Vit: . А России некогда видосики снимать, они воюют
Правильнее сказать погибают Цитата:
таноми52: Я же к тебе в формате общения, который ТЫ притащил на форум: никакого уважения ни к кому. Сплошное стремление доминировать До тебя так не было
Ой ага Пришел на форум А тут сплошные интеллигенты из колхозов сидели Типа серого, обиженного не земляка,Алекса и змеи которые всех Х. обкладывали если кто не согласен с их мнением)) Каков привет таков ответ Я ответил Они ещё больше обиделись и свалили в закат Оказывается нельзя было рушить их монополию на оскорбления Да плевать всем Если не умеешь вести нормально диалог и ты свалишь в итоге))
Vit: Погибают все. Выше писал. Ну раз ты не лох в 42 гола. Уйди. Пусть люди придут и договорятся.
а 70летний ни лох не может уйти чтобы все договорились? что деду мешает? Цитата:
Vit: Хотя поздно конечно. Теперь все. Будут бится до конца
конечно россия обеспечила себе проблему на лет 50 вперед если чеченцев не смогли победить, завалили деньгами и вольностью, а чеченцы бабки накопили и сидят ножи точат ожидая когда можно снова начать отделяться то с украиной даже деньги не помогут обстрелы, минирование и теракты будут продолжаться и продолжаться а США в этом активно поспособствует путин создал потомком кровоточащую язву на ровном месте а сам лет через 5 умрет
Отличная идея! Вы славяне хотите перебить таких же славян и радуетесь этому. Сколько там вы потеряли за эти пару областей, что взяли, тысяч 500? Ну их убили столько же. И вот ты радуешься, что славян погибнет где то миллионов 10 в этой войне? Я просто поражаюсь вам, как вы ненавидите себе подобных!
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