Отправлено: - 14:52

Vit:

. А России некогда видосики снимать, они воюют

таноми52:

Я же к тебе в формате общения, который ТЫ притащил на форум: никакого уважения ни к кому. Сплошное стремление доминировать До тебя так не было

Цитата:Правильнее сказать погибаютЦитата:Ой агаПришел на форумА тут сплошные интеллигенты из колхозов сиделиТипа серого, обиженного не земляка,Алекса и змеи которые всех Х. обкладывали если кто не согласен с их мнением))Каков привет таков ответЯ ответилОни ещё больше обиделись и свалили в закатОказывается нельзя было рушить их монополию на оскорбленияДа плевать всемЕсли не умеешь вести нормально диалог и ты свалишь в итоге))