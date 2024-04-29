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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14602
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 12:57
#5821
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Цитата:
111:
Куда Казахстан продал. Это так казахи переживают за украинцев? М-да. Все понятно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4690
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 14:17
#5822
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Цитата:
Vit:
М-да. Все понятно.

Давно всё опровергнуто
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 14:52
#5823
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Цитата:
Vit:
. А России некогда видосики снимать, они воюют

Правильнее сказать погибают
Цитата:
таноми52:
Я же к тебе в формате общения, который ТЫ притащил на форум: никакого уважения ни к кому. Сплошное стремление доминировать До тебя так не было

Ой ага
Пришел на форум
А тут сплошные интеллигенты из колхозов сидели
Типа серого, обиженного не земляка,Алекса и змеи которые всех Х. обкладывали если кто не согласен с их мнением))
Каков привет таков ответ
Я ответил
Они ещё больше обиделись и свалили в закат
Оказывается нельзя было рушить их монополию на оскорбления
Да плевать всем
Если не умеешь вести нормально диалог и ты свалишь в итоге))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14602
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 15:09
#5824
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Цитата:
abaika95: Правильнее сказать погибают
Погибают все. Выше писал. Ну раз ты не лох в 42 гола. Уйди. Пусть люди придут и договорятся. Хотя поздно конечно. Теперь все. Будут бится до конца Цитата:
abaika95: Правильнее сказать погибают
Погибают все. Выше писал. Ну раз ты не лох в 42 года. Уйди. Пусть люди придут и договорятся. Хотя поздно конечно. Теперь все. Будут битмя до конца
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 15:28
#5825
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Цитата:
Vit:
Погибают все. Выше писал. Ну раз ты не лох в 42 гола. Уйди. Пусть люди придут и договорятся.

а 70летний ни лох не может уйти чтобы все договорились? что деду мешает?
Цитата:
Vit:
Хотя поздно конечно. Теперь все. Будут бится до конца

конечно
россия обеспечила себе проблему на лет 50 вперед
если чеченцев не смогли победить, завалили деньгами и вольностью, а чеченцы бабки накопили и сидят ножи точат ожидая когда можно снова начать отделяться
то с украиной даже деньги не помогут
обстрелы, минирование и теракты будут продолжаться и продолжаться
а США в этом активно поспособствует
путин создал потомком кровоточащую язву на ровном месте а сам лет через 5 умрет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14602
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 15:41
#5826
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Цитата:
abaika95:

То что язва будет на долгие года.Это понятно. Ждём. Как вариант надо брать киев. Львов отдать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14602
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 15:48
#5827
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Как только РФ скажет мы морозим конфликт. Все. Мне такая РФ не нужна.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37860
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 16:00
#5828
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Цитата:
saba:
Давно всё опровергнуто

Новость сегодняшним числом, как и очередное опровержение сегодняшним.
Но кому то все таки продали




[Исправлено: 111, 29.04.2024 - 17:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37860
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 16:07
#5829
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Цитата:
Vit:
Как вариант надо брать киев. Львов отдать.

Отличная идея!
Вы славяне хотите перебить таких же славян и радуетесь этому.
Сколько там вы потеряли за эти пару областей, что взяли, тысяч 500?
Ну их убили столько же.
И вот ты радуешься, что славян погибнет где то миллионов 10 в этой войне?
Я просто поражаюсь вам, как вы ненавидите себе подобных!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37860
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 16:20
#5830
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Вот мусульмане, это сила.
Сын Рамзана, агитирует славян идти против таких же.
Тем более новая должность у него.
А вы идите, убивать своих же, пока умные люди сидят дома.

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