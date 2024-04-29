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≡ Есть 7 партий, "Алга, Казахстан!" среди них нет - Почему жительницу Костаная оштрафовали за видео в Телеграм
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49086
Есть 7 партий, "Алга, Казахстан!" среди них нет - Почему жительницу Костаная оштрафовали за видео в Телеграм
Отправлено: 29.04.24 - 15:02
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Жительница Костаная Алина СМАКОВАЯ опубликовала видео, в котором озвучила инструкцию с правилами вступления в инициативную группу. Подписи сторонников активисты собирали для того, чтобы подать документы в Минюст для регистрации партии.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15711
Re: Есть 7 партий, "Алга, Казахстан!" среди них нет -...
Отправлено: 29.04.24 - 15:02
#1
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Ой надоели уже эти партии спойлеры "ДВК"
Каждый год по какой то новой организации появляется которая на первым порах типа против власти выступает в потом бац,смотришь а бывшие активисты все в Мажилисе сидят))

Зачем этой молодой девушке организовывать оппозиционную партию? Она правдоборец,правдолюб и вообще революционерка? Нет, вылезла на ровном месте ниоткуда,никто ее не видел не слышал и не знает
Хоть бы статью какую написала в газету типа "не могу поступиться принципами"
Мотив должен быть
Вот "кофейному стаканчику" мотив точнее легенду хорошую придумали он за свое корыто привезенное из Армении воевал
А тут что? Ни легенды, ни мотива, ни внятного обоснования с чего человек решил в политику залезть да ещё в оппозицию тоесть автоматически руша себе будущее
Заходишь к ней на страницу а там путешествие, любовь, цветы и хорошее времяпрепровождение
Где посты гневные? Где критика власти? Где программа партии?
Нету
Личная жизнь отдельно-работа отдельно?))
Не бывает так у ярых оппозиционеров
Они живут политикой

И когда вот так с бухты барахты молодая девушка, бывшая студентка юрфака вылазит с предложением поиграть в оппозицию

То тут только два варианта

Либо ЦРУ либо местные решили опять поиграть в видимость оппозиции
Раз она Юсейд не рекламирует то ЦРУ отпадает
Значит?....
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