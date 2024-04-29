Re: Есть 7 партий, "Алга, Казахстан!" среди них нет -...
Отправлено: 29.04.24 - 15:02
Ой надоели уже эти партии спойлеры "ДВК"
Каждый год по какой то новой организации появляется которая на первым порах типа против власти выступает в потом бац,смотришь а бывшие активисты все в Мажилисе сидят))
Зачем этой молодой девушке организовывать оппозиционную партию? Она правдоборец,правдолюб и вообще революционерка? Нет, вылезла на ровном месте ниоткуда,никто ее не видел не слышал и не знает
Хоть бы статью какую написала в газету типа "не могу поступиться принципами"
Мотив должен быть
Вот "кофейному стаканчику" мотив точнее легенду хорошую придумали он за свое корыто привезенное из Армении воевал
А тут что? Ни легенды, ни мотива, ни внятного обоснования с чего человек решил в политику залезть да ещё в оппозицию тоесть автоматически руша себе будущее
Заходишь к ней на страницу а там путешествие, любовь, цветы и хорошее времяпрепровождение
Где посты гневные? Где критика власти? Где программа партии?
Нету
Личная жизнь отдельно-работа отдельно?))
Не бывает так у ярых оппозиционеров
Они живут политикой
И когда вот так с бухты барахты молодая девушка, бывшая студентка юрфака вылазит с предложением поиграть в оппозицию
То тут только два варианта
Либо ЦРУ либо местные решили опять поиграть в видимость оппозиции
Раз она Юсейд не рекламирует то ЦРУ отпадает
Значит?....