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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49086
Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 11:43
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В самых разных уголках постсоветского пространства (и только ли его?), не исключая и Казахстан, и Россию, усиленно ищут осколочки древней славы, дабы доказывать свою особую нынешнюю значимость. Словно нас окунают в неофеодализм.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4690
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 29.04.24 - 14:05
#15
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Но детские по своей сути споры о древности, «первородстве», о том или ином наследии превращаются в пороховые бочки, когда историю, как пресловутое одеяло, пытаются тянуть на себя и при этом превратить в наскоро ваяемые пьедестальчики и инструментики для политических игр. Игр, чреватых большою кровью.
Ю.Я, Бондаренко.
Очень верно по своей сути. Ещё один вопрос, с какого времени должны учитываться исторические основания для принадлежности какой то территории к какому либо государству?
Если кто не в курсе по Кучук-Кайнарджийскому миру Турция и Россия обязались не вмешиваться в дела Крымского ханства. Однако не прошло и 20 лет как Россия его захватила.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4690
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 29.04.24 - 14:08
#16
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Да да Виталий, та самая Добрая душа , которая никогда никого не обидит. Конечно наверное крымский хан Сам виноват. :-)
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4690
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 29.04.24 - 14:13
#17
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И имеет ли право теперь после того как Токаев, сказал, что мы наследники Золотой Орды, Казахстан на Крым, ведь это по сути Ногайский улус Золотой Орды. До какой ещё глупости можно дойти ссылаясь на историю?
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