Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?

Отправлено: - 14:05

Но детские по своей сути споры о древности, «первородстве», о том или ином наследии превращаются в пороховые бочки, когда историю, как пресловутое одеяло, пытаются тянуть на себя и при этом превратить в наскоро ваяемые пьедестальчики и инструментики для политических игр. Игр, чреватых большою кровью.

Ю.Я, Бондаренко.

Очень верно по своей сути. Ещё один вопрос, с какого времени должны учитываться исторические основания для принадлежности какой то территории к какому либо государству?

Если кто не в курсе по Кучук-Кайнарджийскому миру Турция и Россия обязались не вмешиваться в дела Крымского ханства. Однако не прошло и 20 лет как Россия его захватила.