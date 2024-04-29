Отправлено: - 11:52

111:

Если шашку надавить в спешке вдруг, могут подпрыгнуть и остальные, испортив чей то выигрыш.

[Исправлено: Vit, 29.04.2024 - 11:53]

Цитата:Опять походу надул какого то в молодости. Ты уже в шашки умудрился обмануть всех)