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Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 49085
Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 11:43
В самых разных уголках постсоветского пространства (и только ли его?), не исключая и Казахстан, и Россию, усиленно ищут осколочки древней славы, дабы доказывать свою особую нынешнюю значимость. Словно нас окунают в неофеодализм.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 11:43
Ну Незнаю. Профэсор алматинский сказал что Адам и Ева родом с алматы. Значит так и есть. Я ему верю.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 12:34
Цитата:
Спрашиваю вас исходя из ваших же слов, вы человек умный и начитанный, не как я.
Насаждаемый в Украине так называемый Русский мир, про который говорит даже президент России, это национализм или нет?
Или та же книга - Мы русские и с нами Бог, она националистическая?
Ведь в России много других национальностей, почему только русские?
Про то, что бурятка, Ханхалаева по моему, выступила на днях в ООН и обвинила Путина, что он уничтожает малые народы, вы скорее прекрасно знаете.
Это национализм?
Коль вы подметили где то национализм, прошу ответить.
русская и североамериканская культуры. Любой национализм, выпячивающий какую-то одну составляющую, обедняет собственную же культуру
Спрашиваю вас исходя из ваших же слов, вы человек умный и начитанный, не как я.
Насаждаемый в Украине так называемый Русский мир, про который говорит даже президент России, это национализм или нет?
Или та же книга - Мы русские и с нами Бог, она националистическая?
Ведь в России много других национальностей, почему только русские?
Про то, что бурятка, Ханхалаева по моему, выступила на днях в ООН и обвинила Путина, что он уничтожает малые народы, вы скорее прекрасно знаете.
Это национализм?
Коль вы подметили где то национализм, прошу ответить.
Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 12:51
Кто о чем а вшивый о бане) Марикджан с гоняй в россию(если пустят) ну тогда просто поверь мне на слово. Заедешь в татарию. Все местные по татарски шпарят лучше чем на русском. И тд и другие регионы. Не кого не принижают. В каждом регионе школы на двух языках в отличии от современной новой зелёной Украине где только одна нация выше других.
Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 13:18
Цитата:
В ООН, даже в этой чудовищной коммунистической организации, прозвучали другие слова на днях.
Vit:
. Не кого не принижают. В к
. Не кого не принижают. В к
В ООН, даже в этой чудовищной коммунистической организации, прозвучали другие слова на днях.
Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 13:23
Цитата:
В ООН не кто уже давно, не слушают друг друга. Просто дядьки собрались и разговаривают каждый сам с собой)
[Исправлено: Vit, 28.04.2024 - 13:24]
111:
В ООН, даже в этой чудовищной коммунистической организации, прозвучали другие слова на днях
В ООН, даже в этой чудовищной коммунистической организации, прозвучали другие слова на днях
В ООН не кто уже давно, не слушают друг друга. Просто дядьки собрались и разговаривают каждый сам с собой)
[Исправлено: Vit, 28.04.2024 - 13:24]
Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 13:25
Цитата:
Там выступала гражданка России и говорила об этом.
Или ты, не живя в России, больше знаешь?
Vit:
В ООН не кто уже давно не кто не слушают друг друга. Просто
В ООН не кто уже давно не кто не слушают друг друга. Просто
Там выступала гражданка России и говорила об этом.
Или ты, не живя в России, больше знаешь?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1150
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 14:02
Цитата:
....если сказал Профэсор алматинский так оно и есть,море которое чёрное выкопали древние люди когда нас ещё не було....тогда динозавры ещё бегали а они его копали....древнию историю учите неучи...
Vit:
Ну Незнаю. Профэсор алматинский сказал что Адам и Ева родом с алматы. Значит так и есть. Я ему верю.
Ну Незнаю. Профэсор алматинский сказал что Адам и Ева родом с алматы. Значит так и есть. Я ему верю.
....если сказал Профэсор алматинский так оно и есть,море которое чёрное выкопали древние люди когда нас ещё не було....тогда динозавры ещё бегали а они его копали....древнию историю учите неучи...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1150
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 14:18
Цитата:
.....там сегодня все могут выступить можешь и ты,пожалуйся почему у нас алектричество постоянно отключают или вода не доходит до верних этажей фотки у тебя есть как ты с бутылками носишься если что мы свидетили,Vit тебя до европейской границы подбросит а там я тебя встречу и в какой нибуть европейский аерапорт скину а там прям в америцу....P.S. можещь ышо какова компромату хватануть так пропесочить по полной нашу власть...
111:
Там выступала гражданка России и говорила об этом. Или ты, не живя в России, больше знаешь?
Там выступала гражданка России и говорила об этом. Или ты, не живя в России, больше знаешь?
.....там сегодня все могут выступить можешь и ты,пожалуйся почему у нас алектричество постоянно отключают или вода не доходит до верних этажей фотки у тебя есть как ты с бутылками носишься если что мы свидетили,Vit тебя до европейской границы подбросит а там я тебя встречу и в какой нибуть европейский аерапорт скину а там прям в америцу....P.S. можещь ышо какова компромату хватануть так пропесочить по полной нашу власть...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 17:22
Цитата:
---Как же вы правы !!!
Vit:
Кто о чем а вшивый о бане)
Кто о чем а вшивый о бане)
---Как же вы правы !!!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 17:24
Цитата:
----Иногда лучше промолчать , чем глупости говорить . За умного сойдешь .
111:
что он уничтожает малые народы,
что он уничтожает малые народы,
----Иногда лучше промолчать , чем глупости говорить . За умного сойдешь .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15709
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 28.04.24 - 20:53
Если где-то заговорили о патриотизме значит опять проворовались
Если начали говорить о великой истории значит формируют диктатуру.
Ленин придя к власти начал формировать политику отрицания прошлой истории царской России
Дворяне, феодалы, купцы,капиталисты это зло
Все плохие без разбора они только и делали что использовали людей.
Революционная идея тут бесспорно
А потом пришел Сталин
И он не крутой Ленин который мог отрицать всех и вся, он грузин с бугра которому очень хотелось стать царем
А как стать царем в стране где 90% русских? Причем в основном темных людей, крестьян которые вот вот в бога и царя верили 5 лет назад
И как это сделать?
Создать образ нового царя
Сталин стал формировать культ личности из себя
А для того чтобы его не скинули как самозванца на троне он начал рассказывать и пестовать реваншизм и по сути политический фашизм в стране
Поднимал эпические исторические темы
И вот у коммуниста Сталина уже и феодал Невский не плохой чувак
И Иван Грозный хоть и сумасшедший но всеровно патриот
А дальше следом Кутузовы,Петры 1,Ушаковы итд
Попов придумал радио
Другие придумали паровоз,самолёт и воздушный шар
Россия родина слонов итд
Чем эта политика преклонения перед имперской Россией отличалась тогда от исторических ревизий Муссолини и Гитлера?
Да ничем тоже самое но под соусом типа коммунизма и справедливости а на деле у людей поднимали самые темные,самые нехорошие темы преклонения перед вождём-царем и гордостью за предков завоевателей
Вот и сейчас если даже не страшно то смешно смотрятся потуги празднования юбилеев золотой орды или казахского ханства
У узбеков с Тимуром носятся
Таджики с персидской империей
Россияне со второй мировой носятся, не потомучто это память о предках а потомучто этот период был самый четкий показатель силы империи и народу очень нравится пестовать реваншизм и силу
Во смотрите какие мы были раньше крутые!!! А сейчас мы соплями давимся когда у нас 300 млрд отобрали))
Если начали говорить о великой истории значит формируют диктатуру.
Ленин придя к власти начал формировать политику отрицания прошлой истории царской России
Дворяне, феодалы, купцы,капиталисты это зло
Все плохие без разбора они только и делали что использовали людей.
Революционная идея тут бесспорно
А потом пришел Сталин
И он не крутой Ленин который мог отрицать всех и вся, он грузин с бугра которому очень хотелось стать царем
А как стать царем в стране где 90% русских? Причем в основном темных людей, крестьян которые вот вот в бога и царя верили 5 лет назад
И как это сделать?
Создать образ нового царя
Сталин стал формировать культ личности из себя
А для того чтобы его не скинули как самозванца на троне он начал рассказывать и пестовать реваншизм и по сути политический фашизм в стране
Поднимал эпические исторические темы
И вот у коммуниста Сталина уже и феодал Невский не плохой чувак
И Иван Грозный хоть и сумасшедший но всеровно патриот
А дальше следом Кутузовы,Петры 1,Ушаковы итд
Попов придумал радио
Другие придумали паровоз,самолёт и воздушный шар
Россия родина слонов итд
Чем эта политика преклонения перед имперской Россией отличалась тогда от исторических ревизий Муссолини и Гитлера?
Да ничем тоже самое но под соусом типа коммунизма и справедливости а на деле у людей поднимали самые темные,самые нехорошие темы преклонения перед вождём-царем и гордостью за предков завоевателей
Вот и сейчас если даже не страшно то смешно смотрятся потуги празднования юбилеев золотой орды или казахского ханства
У узбеков с Тимуром носятся
Таджики с персидской империей
Россияне со второй мировой носятся, не потомучто это память о предках а потомучто этот период был самый четкий показатель силы империи и народу очень нравится пестовать реваншизм и силу
Во смотрите какие мы были раньше крутые!!! А сейчас мы соплями давимся когда у нас 300 млрд отобрали))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 563
Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 29.04.24 - 00:53
Цитата:
и ведь не приходит в голову что крутые были не "мы". крутые были они, конкретно те, кто своим потом и кровью, трудом и мыслями создавал эту "крутость" не покладая рук. и нынешние "мы" во-первых отношение к тем "они" имеем постольку поскольку живем на той же территории и, быть может, частично ещё пользуемся "их" творениями, а во-вторых в большинстве своем мы им даже в подметки не годимся. а те что могут сравнится с ними, о них даже не вспоминают и уж тем более не п(трындят)т о них на форумах. этим людям некогда такой х(ерундой)й заниматься
abaika95:
Во смотрите какие мы были раньше крутые!!!
Во смотрите какие мы были раньше крутые!!!
и ведь не приходит в голову что крутые были не "мы". крутые были они, конкретно те, кто своим потом и кровью, трудом и мыслями создавал эту "крутость" не покладая рук. и нынешние "мы" во-первых отношение к тем "они" имеем постольку поскольку живем на той же территории и, быть может, частично ещё пользуемся "их" творениями, а во-вторых в большинстве своем мы им даже в подметки не годимся. а те что могут сравнится с ними, о них даже не вспоминают и уж тем более не п(трындят)т о них на форумах. этим людям некогда такой х(ерундой)й заниматься
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15709
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?
Отправлено: 29.04.24 - 11:36
Цитата:
американцы кстати тоже начали потихоньку втягиваться в нехорошую риторику ностальгии по былому величию
не зря трамп победил на выборах с лозунгом сделаем америку снова великой
а сейчас она какая по мнению американцев? сейчас она вялая и тухлая
нигде не воюет и шизды никому не раздает
а когда америка была великая по мнению американцев тогда?
50-60ые золотой век сша
демографический бум
эпоха потребления
новые города, заводы
средний класс оформился в своем экономическом виде
по всему миру сша доминирует
захотели в иране премьер министра свергли
корею отстояли
вьетнаму и берлину помогли
кубу обложили
на луне высадились
показали ссср что с Вашингтоном шутки плохи
все фильмы про 50-60ые в сша сняты в ностальгическом и воздыхательном ключе
а потом убили кеннеди
во вьетнаме не получилось
убили кинга
второго кеннеди
нефть обвалилась 1973
уотергейт
социальный кризис
рейганомика
миллионы бедомных
уличные банды
закрытие фабрик
ржавый пояс америки
теракты
ипотечный кризис
война в ираке
итд
если америка действительно возьмет на вооружение идею реваншизма и политического фашизма даже дружелюбного то кердык всему миру
китай, россия и весь брикс рядом не стояли с америкой
раздавит и не заметит
Карачун:
и ведь не приходит в голову что крутые были не "мы". крутые были они
и ведь не приходит в голову что крутые были не "мы". крутые были они
американцы кстати тоже начали потихоньку втягиваться в нехорошую риторику ностальгии по былому величию
не зря трамп победил на выборах с лозунгом сделаем америку снова великой
а сейчас она какая по мнению американцев? сейчас она вялая и тухлая
нигде не воюет и шизды никому не раздает
а когда америка была великая по мнению американцев тогда?
50-60ые золотой век сша
демографический бум
эпоха потребления
новые города, заводы
средний класс оформился в своем экономическом виде
по всему миру сша доминирует
захотели в иране премьер министра свергли
корею отстояли
вьетнаму и берлину помогли
кубу обложили
на луне высадились
показали ссср что с Вашингтоном шутки плохи
все фильмы про 50-60ые в сша сняты в ностальгическом и воздыхательном ключе
а потом убили кеннеди
во вьетнаме не получилось
убили кинга
второго кеннеди
нефть обвалилась 1973
уотергейт
социальный кризис
рейганомика
миллионы бедомных
уличные банды
закрытие фабрик
ржавый пояс америки
теракты
ипотечный кризис
война в ираке
итд
если америка действительно возьмет на вооружение идею реваншизма и политического фашизма даже дружелюбного то кердык всему миру
китай, россия и весь брикс рядом не стояли с америкой
раздавит и не заметит
-
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