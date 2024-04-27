Отправлено: - 09:54

111:

Так я со всеми начальниками хавался до последнего, начиная с дизельного завода, ну вот почему то не увольняли, увольнялся всегда сам.

111:

Так что не надо вот навешивать на меня ярлык раба, который про своего начальника что то там трусливо шепчет у себя на кухне, а в реале лижет тому ботинки.

111:

там есть такая профессия, когда ты в тени за всеми смотришь,

111:

обучили меня черной и белой кассе, так я начал выбиваться с бомжевания.

111:

Потому что всегда говорил прямо, не отводя глаз и мне по барабану было, кто передо мной. Я просто любил свои работы до конца, но рабом быть для меня, это оскорбительно.

Цитата:Да вы не смешной, вы герой, ссорри не разглядел (надо к окулисту зайти)...Цитата:Анекдот помните. Зашел в ванну побриться. Жена начала диалог. Не отвечал, потому что не слышал. Вышел из ванны уже холостым и побритым...Бог с вами. Не примеривайте на себя того чего нет. И не додумывайте за оппонента его мысли. Я был так далек от этого маразма, что вы написали...Цитата:Вот здесь какбэ нехорошо. Не по-пацански ...Цитата:No commentsЦитата:И снова герой. Еще раз ссорри...пс: Не пишите на эмоциях, особенно по ночам. Хотя кого я лечу, сам борюсь с этим.