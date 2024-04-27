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≡ "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49082
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 27.04.24 - 19:58
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Вы попали в затруднительную ситуацию, столкнулись с обманом, преступным действием или бездействием, наблюдаете безобразие и беззаконие? Контакты, по которым казахстанцы могут отправить жалобы или получить помощь в различных ситуациях, собраны в этой статье.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10270
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 00:20
#30
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Цитата:
111:
А не фантазировать как бабка сплетница..

---Уж кто бы это говорил , но только не ты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37841
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 00:22
#31
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Цитата:
Гога:
но только не ты

Разумеется не я это говорю.
Взято из русского народного фольклора.
ВозрОст которого по старше будет меня.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
359
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 29.04.24 - 00:32
#32
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Цитата:
111:
Мозги, они для того, чтобы думать и говорить о конкретных примерах из жизни. А не фантазировать как бабка сплетница..


А вы смешной. Я допускаю, что есть конкретные примеры, но кто же вам их будет здесь озвучивать...
Где то на кухне, за пивком и рассказываются реальные случаи из жизни. А здесь всё опосредствованно ....
Ну к примеру - ваш начальник м-к. Надо быть очень смелым, чтобы это озвучить при нём, а дома с женой или с другом, вы это легко озвучите...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37841
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 01:07
#33
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Цитата:
mks2703:
Ну к примеру - ваш начальник м-к. Надо быть очень смелым, чтобы это озвучить при нём, а д

Так я со всеми начальниками хавался до последнего, начиная с дизельного завода, ну вот почему то не увольняли, увольнялся всегда сам.
Почему?
Так что не надо вот навешивать на меня ярлык раба, который про своего начальника что то там трусливо шепчет у себя на кухне, а в реале лижет тому ботинки.
Кстати у меня ее, кухни, вообще не было, появилась только в 2000м году, до которого я просто бомжевал.
Потом дискоклуб ресторан, где я хавался со всем начальством, но меня просили не уходить.
Все таки ушел.
Потом увидев как я работаю на износ в ресторане, меня в казино пригласили их родственники, там есть такая профессия, когда ты в тени за всеми смотришь, обучили меня черной и белой кассе, так я начал выбиваться с бомжевания.
Потому что всегда говорил прямо, не отводя глаз и мне по барабану было, кто передо мной.
Я просто любил свои работы до конца, но рабом быть для меня, это оскорбительно.
Потом опять же, около года увольнялся, не увольняли.
Там потом свое махонькое дело открывал и учился жить.
Но рабом на кухне, никогда.
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