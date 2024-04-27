Отправлено: - 01:07

mks2703:

Ну к примеру - ваш начальник м-к. Надо быть очень смелым, чтобы это озвучить при нём, а д

Цитата:Так я со всеми начальниками хавался до последнего, начиная с дизельного завода, ну вот почему то не увольняли, увольнялся всегда сам.Почему?Так что не надо вот навешивать на меня ярлык раба, который про своего начальника что то там трусливо шепчет у себя на кухне, а в реале лижет тому ботинки.Кстати у меня ее, кухни, вообще не было, появилась только в 2000м году, до которого я просто бомжевал.Потом дискоклуб ресторан, где я хавался со всем начальством, но меня просили не уходить.Все таки ушел.Потом увидев как я работаю на износ в ресторане, меня в казино пригласили их родственники, там есть такая профессия, когда ты в тени за всеми смотришь, обучили меня черной и белой кассе, так я начал выбиваться с бомжевания.Потому что всегда говорил прямо, не отводя глаз и мне по барабану было, кто передо мной.Я просто любил свои работы до конца, но рабом быть для меня, это оскорбительно.Потом опять же, около года увольнялся, не увольняли.Там потом свое махонькое дело открывал и учился жить.Но рабом на кухне, никогда.