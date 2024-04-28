Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История – яблоко раздора?

Отправлено: - 20:53

Если где-то заговорили о патриотизме значит опять проворовались



Если начали говорить о великой истории значит формируют диктатуру.







Ленин придя к власти начал формировать политику отрицания прошлой истории царской России

Дворяне, феодалы, купцы,капиталисты это зло

Все плохие без разбора они только и делали что использовали людей.

Революционная идея тут бесспорно



А потом пришел Сталин

И он не крутой Ленин который мог отрицать всех и вся, он грузин с бугра которому очень хотелось стать царем

А как стать царем в стране где 90% русских? Причем в основном темных людей, крестьян которые вот вот в бога и царя верили 5 лет назад

И как это сделать?



Создать образ нового царя

Сталин стал формировать культ личности из себя

А для того чтобы его не скинули как самозванца на троне он начал рассказывать и пестовать реваншизм и по сути политический фашизм в стране

Поднимал эпические исторические темы

И вот у коммуниста Сталина уже и феодал Невский не плохой чувак

И Иван Грозный хоть и сумасшедший но всеровно патриот

А дальше следом Кутузовы,Петры 1,Ушаковы итд

Попов придумал радио

Другие придумали паровоз,самолёт и воздушный шар

Россия родина слонов итд



Чем эта политика преклонения перед имперской Россией отличалась тогда от исторических ревизий Муссолини и Гитлера?

Да ничем тоже самое но под соусом типа коммунизма и справедливости а на деле у людей поднимали самые темные,самые нехорошие темы преклонения перед вождём-царем и гордостью за предков завоевателей



Вот и сейчас если даже не страшно то смешно смотрятся потуги празднования юбилеев золотой орды или казахского ханства

У узбеков с Тимуром носятся

Таджики с персидской империей

Россияне со второй мировой носятся, не потомучто это память о предках а потомучто этот период был самый четкий показатель силы империи и народу очень нравится пестовать реваншизм и силу

Во смотрите какие мы были раньше крутые!!! А сейчас мы соплями давимся когда у нас 300 млрд отобрали))