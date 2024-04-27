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"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49082
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 27.04.24 - 19:58
Вы попали в затруднительную ситуацию, столкнулись с обманом, преступным действием или бездействием, наблюдаете безобразие и беззаконие? Контакты, по которым казахстанцы могут отправить жалобы или получить помощь в различных ситуациях, собраны в этой статье.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10263
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 18:45
Цитата:
----Как совесть подскажет . Но с гражданской позиции ---надо !!!
111:
мне надо стучать на жену и доносить?
мне надо стучать на жену и доносить?
----Как совесть подскажет . Но с гражданской позиции ---надо !!!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1150
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 28.04.24 - 19:30
Цитата:
....ты не ответил так я стукач или ответственный гражданин нашего государства.
111:
В конце концов камерами облеплен весь город, ничего не уйдет от штрафа, который ты заплатишь государству.
В конце концов камерами облеплен весь город, ничего не уйдет от штрафа, который ты заплатишь государству.
....ты не ответил так я стукач или ответственный гражданин нашего государства.
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 19:41
Цитата:
Ну если ты доносишь на своего дитя, на свою мать, на жену, на отца, на соседа, ты Герой нашего времени!
родом из Шанхая2022:
ты не ответил так я стукач или ответственный гражданин нашего государства.
ты не ответил так я стукач или ответственный гражданин нашего государства.
Ну если ты доносишь на своего дитя, на свою мать, на жену, на отца, на соседа, ты Герой нашего времени!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1150
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 28.04.24 - 20:04
Цитата:
....ты снова виляешь я тебе не про родственников ...я тебе про Ивана ты мне про барана..
111:
Ну если ты доносишь на своего дитя, на свою мать, на жену, на отца, на соседа, ты Герой нашего времени!
Ну если ты доносишь на своего дитя, на свою мать, на жену, на отца, на соседа, ты Герой нашего времени!
....ты снова виляешь я тебе не про родственников ...я тебе про Ивана ты мне про барана..
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 20:15
Цитата:
Правила для всех одни, не так ли?
Люди, я тебе про людей.
Не про скот.
Цитата:
[Исправлено: 111, 28.04.2024 - 21:19]
родом из Шанхая2022:
ты снова виляешь я тебе не про родственников .
ты снова виляешь я тебе не про родственников .
Правила для всех одни, не так ли?
Люди, я тебе про людей.
Не про скот.
Цитата:
родом из Шанхая2022: ты мне про барана..
[Исправлено: 111, 28.04.2024 - 21:19]
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 356
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 22:33
Цитата:
Ну передергивать то не надо. Вы уже просто демагогию пафосную разводите. Речь о том, с чем вы справится точно не сможете. На это есть специальные службы, которые будут реагировать.
К примеру сосед за стенкой, КМС жену или ребенка "убивает", вы же не полезете сами разнимать, чтобы рядом лечь еще одним трупиком...
Так что кончайте, вот эту глупость про стукачество, "лучше перебздеть", чем потом виновато прятать глаза, когда труп нарисуется...
[Исправлено: mks2703, 28.04.2024 - 23:45]
111:
Ну если ты доносишь на своего дитя, на свою мать, на жену, на отца, на соседа, ты Герой нашего времени!
Ну если ты доносишь на своего дитя, на свою мать, на жену, на отца, на соседа, ты Герой нашего времени!
Ну передергивать то не надо. Вы уже просто демагогию пафосную разводите. Речь о том, с чем вы справится точно не сможете. На это есть специальные службы, которые будут реагировать.
К примеру сосед за стенкой, КМС жену или ребенка "убивает", вы же не полезете сами разнимать, чтобы рядом лечь еще одним трупиком...
Так что кончайте, вот эту глупость про стукачество, "лучше перебздеть", чем потом виновато прятать глаза, когда труп нарисуется...
[Исправлено: mks2703, 28.04.2024 - 23:45]
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 356
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 28.04.24 - 22:38
Случай из жизни. Коллега рассказал. Жена у соседа ушла, из-за пьянок. Тот в одиночку начал приводить кого попало. Соседи пару раз ментов вызвали за асоциальное поведение. А на третий раз, никто не позвонил. А утром он мертвый, в побоях. Вот так бывает...
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 23:00
Цитата:
Так а что, ну ты на него донесешь, он отсидит там 15 суток, завтра придет и порежет твоего ребенка.
Так что ли лучше?
mks2703:
Случай из жизни. Коллега рассказал. Жена у соседа ушла, из-за пьянок. Тот в одиночку начал приводить кого попало. Соседи пару раз ментов вызвали за асоциальное поведение. А на третий раз, никто не позвонил. А утром он мертвый, в побоях. Вот
Случай из жизни. Коллега рассказал. Жена у соседа ушла, из-за пьянок. Тот в одиночку начал приводить кого попало. Соседи пару раз ментов вызвали за асоциальное поведение. А на третий раз, никто не позвонил. А утром он мертвый, в побоях. Вот
Так а что, ну ты на него донесешь, он отсидит там 15 суток, завтра придет и порежет твоего ребенка.
Так что ли лучше?
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 23:02
Цитата:
Про убийство никто не говорит.
Зачем меня то передергивать?
Сосед сказал плохо про разжиревшую власть, га него ты донесешь властям?
А ведь же обязан!
mks2703:
примеру сосед за стенкой, КМС жену или ребенка "убивает", вы же
примеру сосед за стенкой, КМС жену или ребенка "убивает", вы же
Про убийство никто не говорит.
Зачем меня то передергивать?
Сосед сказал плохо про разжиревшую власть, га него ты донесешь властям?
А ведь же обязан!
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