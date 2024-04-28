Отправлено: - 19:07

числе например более 100 фактов распития алкоголя и появления нетрезвых лиц в общественном месте

Цитата:. Да это много кто знает. Мне звонить ты прикинь. Иду с магазина не кого не трогаю. Но возможно лёгкое качение. Но иду домой. Хочу домой. Эти. Парни. Тормозят и заберают почти перед домом.. Все оформили.Я Незнаю я б этого участкового на месте ногу сломал.. Я иду домой не трогай. У меня все.