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≡ Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49082
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 12:18
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Дважды в год большинство владельцев автомобилей посещает одна и та же мечта: «Вот бы проснуться утром, а на машине установлена резина в соответствии с сезоном – без очередей, записи, ночных дежурств возле пунктов шиномонтажа и прочих сезонных неудобств».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37825
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:18
#15
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Цитата:
Vit:
Это короче заказывай эвакуатор

Ну вот именно.
Или коробас полетел автомат в буран, как у меня на фольце Б-4 между Докучаевкой и Сосновкой, просто выкидывай авто.
Правда я старался его сделать через СТО, но бабло на ветер выкинул только в пол автомобиля, никакие ключи не помогут.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14587
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:27
#16
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Цитата:
111:
Ключи про просто. Колесо поменять.. А ты начинаешь глубоко копать. Опять. Гидроудар и тд. Там разные есть моменты. Я не моторист если че. Я поверхностно знаю беду все что косается машины.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37825
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:43
#17
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Цитата:
Vit:
Ключи про просто. Колесо поменять..

Блин.
Балонник это то, без сего ездить совсем нельзя, домкрат, дворники, аптечка, знак, огнетушитель.
Это сам автомобиль.
Ты же про какие то отвертки и ключи писал.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9825
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:52
#18
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Цитата:
111:
Ну купил авто, зачем тебе там ключи? Я вожу это барахло уже 11 лет у себя в багажнике, ни разу не пригодилось

Я на ОРТ постоянно велосипедистам ключи даю,у них всегда какие то проблемы а ничего нет с собой.
Одному такому колесо подкачивал электронасосом,так он дорвался до халявы накачал так ,что когда отъезжал оно у него бахнуло,вообщем минус 5000.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14587
Сезонный шиномонтаж без услуг шиномонтажа: меняем колёса без усилий и очередей
Отправлено: 28.04.24 - 19:53
#19
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Цитата:
111:
Че именно интересного?!) гидроудар? Так двигатель разный. Где то сразу на свалку можно проще так сделать. Запчастей нету. Не фига. Где может пару клапанов поменяют. Но это из фантастики. Думаю что тот кто в во воду залетел он скорей всего газовал. Там все под замену. Это я так поверхностно. А вам моторист скажет:,все до свидание. Покупайте новый двигатель.
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