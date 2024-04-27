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≡ "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49082
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 27.04.24 - 19:58
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Вы попали в затруднительную ситуацию, столкнулись с обманом, преступным действием или бездействием, наблюдаете безобразие и беззаконие? Контакты, по которым казахстанцы могут отправить жалобы или получить помощь в различных ситуациях, собраны в этой статье.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10263
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 18:45
#15
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Цитата:
111:
мне надо стучать на жену и доносить?

----Как совесть подскажет . Но с гражданской позиции ---надо !!!
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1149
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 28.04.24 - 19:30
#16
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Цитата:
111:
В конце концов камерами облеплен весь город, ничего не уйдет от штрафа, который ты заплатишь государству.

....ты не ответил так я стукач или ответственный гражданин нашего государства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37825
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 19:41
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты не ответил так я стукач или ответственный гражданин нашего государства.

Ну если ты доносишь на своего дитя, на свою мать, на жену, на отца, на соседа, ты Герой нашего времени!
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