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За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более 500 правонарушений в Костанайской области
За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более 500 правонарушений в Костанайской области
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