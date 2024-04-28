Отправлено: - 19:52

111:

Ну купил авто, зачем тебе там ключи? Я вожу это барахло уже 11 лет у себя в багажнике, ни разу не пригодилось

Цитата:Я на ОРТ постоянно велосипедистам ключи даю,у них всегда какие то проблемы а ничего нет с собой.Одному такому колесо подкачивал электронасосом,так он дорвался до халявы накачал так ,что когда отъезжал оно у него бахнуло,вообщем минус 5000.