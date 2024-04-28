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≡ За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более 500 правонарушений в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49082
За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более 500 правонарушений в Костанайской области
Отправлено: 28.04.24 - 19:07
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В их числе например более 100 фактов распития алкоголя и появления нетрезвых лиц в общественном месте, а также 78 «лихачей» привлечены к ответственности за нарушение скоростного режима. ОПМ проходит по всей республике с 26 по 28 апреля.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14587
Re: За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более...
Отправлено: 28.04.24 - 19:07
#1
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Цитата:
числе например более 100 фактов распития алкоголя и появления нетрезвых лиц в общественном месте
. Да это много кто знает. Мне звонить ты прикинь. Иду с магазина не кого не трогаю. Но возможно лёгкое качение. Но иду домой. Хочу домой. Эти. Парни. Тормозят и заберают почти перед домом.. Все оформили.
Я Незнаю я б этого участкового на месте ногу сломал.. Я иду домой не трогай. У меня все.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10263
Re: За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более...
Отправлено: 28.04.24 - 19:11
#2
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----А что , без этого ***ОПМ «Правопорядок»*** ----нельзя просто ежедневно выполнять свои Обязанности? Проходит по всей республике 26 по 28 апреля. ---А потом все можно ??? :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37825
Re: За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более...
Отправлено: 28.04.24 - 19:22
#3
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Цитата:
Гога:
просто ежедневно выполнять свои Обязанности?

У нас не как у вас, к нашему счастью.
У нас народ может подняться, если каждый день кого то арестовывать, объявлять врагом народа, арестовывать за какие то концерты, какие то рисунки и тд.
Не проецируй свои законы на наши.
Две разные страны абсолютно
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10263
Re: За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более...
Отправлено: 28.04.24 - 19:24
#4
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Цитата:
Vit:
Тормозят

---Тоже было такое !!!Совершенно трезвый домой бежал со стоянки, чтобы слить .Два чудика по 1,6 метра в погонах с непроизносимыми именами и фамилиями тормознули .Идиотизм полный .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10263
Re: За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более...
Отправлено: 28.04.24 - 19:30
#5
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Цитата:
111:
Не проецируй свои законы на наши.

---Уважаемый , это вы так постоянно делаете ! Где бы , чтобы - --вы всегда на Россию ссылаетесь .Ну да , бревно в своем глазу не видем.Цитата:
111:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10263
Re: За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более...
Отправлено: 28.04.24 - 19:30
#6
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Цитата:
111:
У нас народ может подняться

----Куда ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10263
Re: За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более...
Отправлено: 28.04.24 - 19:34
#7
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-----------Вот сколько здесь живу -----вообще не вижу полицию практически .Вы можете мне верить(кроме одного) ---но нет их здесь !!И тройками , как в Кустанае ----не ходят !
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26213
За первый день ОПМ «Правопорядок» полицией выявлено более 500 правонарушений в Костанайской области
Отправлено: 28.04.24 - 19:44
#8
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Цитата:
Гога:
тройками , как в Кустанае ----не ходят !

Избить, могут, двоих... ;-) :-(
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