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≡ Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней весной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49081
Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней весной
Отправлено: 28.04.24 - 12:00
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Каких только каверз не уготовила погода нашим рыболовам в последнее время. Зимний сезон прошел с бесконечными оттепелями, и весна нагрянула так рано, что многие не успели зимний сезон закрыть. А Тобол ныне что вытворил? Но сейчас уже успешно и в удовольствие на наших озерах можно ловить карася.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14580
Re: Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней...
Отправлено: 28.04.24 - 12:00
#1
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Самая вкусная рыба, это наш местный жареный карасик. Не одна заморская рыба и рядом не стояла.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37809
Re: Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней...
Отправлено: 28.04.24 - 13:38
#2
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Вдоль Тобола сейчас вонь адская, рыба тухлая воняет везде
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14580
Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней весной
Отправлено: 28.04.24 - 13:54
#3
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Цитата:
111:
Вдоль Тобола сейчас вонь адская, рыба тухлая воняет везде

Ну вонь то не из за рыбы. А то что подмыло все местные овраги с их мусором. С Туалетов все говно подняло. С частного сектора с дачь.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1145
Re: Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней...
Отправлено: 28.04.24 - 13:54
#4
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Цитата:
Vit:
Самая вкусная рыба, это наш местный жареный карасик. Не одна заморская рыба и рядом не стояла.

.....Убаганский карасик вкусный аш сладит во рту.....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37809
Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней весной
Отправлено: 28.04.24 - 14:08
#5
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Цитата:
Vit:
Ну вонь то не из за рыбы.

Вот тут рыба, ты думаешь запах от туалета равно запаху тухлой рыбы?
Это не так


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14580
Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней весной
Отправлено: 28.04.24 - 14:15
#6
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Цитата:
111:
Печально. Ну че не поделаешь. Дохнет рыба не просто так. Мусор, говно, разные трупы животных с оврагов. Вода заражена. Тут нужно думаю внимание обратить, а как дела обстоят у нас на очистительных предприятий города? Что мы пьём?

[Исправлено: Vit, 28.04.2024 - 14:16]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1145
Re: Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней...
Отправлено: 28.04.24 - 14:37
#7
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Цитата:
111:
Вот тут рыба, ты думаешь запах от туалета равно запаху тухлой рыбы? Это не так

....не парся перегниёт фосфор удобрение будет неделя две и вонь уйдёт...ночью ещё прохладно мухоты не должно быть...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37809
Лето пришло в апреле - Секреты результативной рыбалки ранней весной
Отправлено: 28.04.24 - 15:42
#8
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Цитата:
Vit:
Дохнет рыба не просто так.

Как раз таки просто так, потому что вода резко ушла, а рыба не поспела.
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