Отправлено: - 14:37

111:

Вот тут рыба, ты думаешь запах от туалета равно запаху тухлой рыбы? Это не так

Цитата:....не парся перегниёт фосфор удобрение будет неделя две и вонь уйдёт...ночью ещё прохладно мухоты не должно быть...