Отправлено: - 01:06

Vit:

Ну у юджина нету же забора. Все открыто. Я так понял не кто не ломает.

Цитата:Юджин постоянно там места какие-то выигрывал за благоустройство двора, если бы ему там разломали - кипиш был бы областного уровня. Там наверное ППС-ников выделили для охраны, на всякий случай