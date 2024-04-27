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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 14:08
Цитата:
abaika95:Потому что президент "великий" режиссёр. Снимают ролики что б ещё больше украинцев загнать в мясорубку. Вон сами же видите, щас с Европы пытаются вытащить мужчин. А России некогда видосики снимать, они воюют
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1289
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:15
сначала шлаКбаум, теперь золотой квадрат.
придумайте еще название "своей" территории, маргиналы чертовы
придумайте еще название "своей" территории, маргиналы чертовы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:25
Цитата:
----Смотрю , твои родственники по всему миру разбросаны ! Это здорово ! Везде встретят как родного .А в Антарктиде нет у тебя родственников ? Просто шутка юмора
111:
Мои сестры по отцу
Мои сестры по отцу
----Смотрю , твои родственники по всему миру разбросаны ! Это здорово ! Везде встретят как родного .А в Антарктиде нет у тебя родственников ? Просто шутка юмора
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:28
Цитата:
----Ссылку дай , а то так и Антарктида твоей землей окажется ?
111:
Богдановичи это наши казахские же земли,
Богдановичи это наши казахские же земли,
----Ссылку дай , а то так и Антарктида твоей землей окажется ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:33
Цитата:
----Некоторые и человек сто смогут там разместить
Карачун:
но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится
но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится
----Некоторые и человек сто смогут там разместить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:35
111:
Тут только я, да еще парочка тройка приехали от туда[/quote-----А не пора ли на историческую Родину ?
Тут только я, да еще парочка тройка приехали от туда[/quote-----А не пора ли на историческую Родину ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:38
Цитата:
111: на незащищённых моцыках просто так погибать?Я тоже новости смотрю. Это вроде знаменитые байкеры Ночные волки. Эти ребята были очень знаменитые ещё до войны и не когда не оставались в стороне от проблем страны. Так что Марик это серьёзные ребята. И они на передовой воюют.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 18:15
--------------Вот интересно , сколько удалят моих комментов , если сегодня модератор , который часто меня удаляет , а потом ГР - восстанавливает ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 18:17
Цитата:
----Так 7 миллионов ? Или все ж --1 млн ., как пишет Абайка ?
111:
----Так 7 миллионов ? Или все ж --1 млн ., как пишет Абайка ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 19:51
Цитата:
Наши казахские земли это не весь мир.
Это просто наши земли.
Гога:
твои родственники по всему миру разбросаны !
твои родственники по всему миру разбросаны !
Наши казахские земли это не весь мир.
Это просто наши земли.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 20:20
Цитата:
Он тебе что то пишет в личку?
Гога:
пишет Абайка ?
пишет Абайка ?
Он тебе что то пишет в личку?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 21:34
Цитата:
-----Смотрите его коммент ---даю лично вам , как вы любите ---ссылку ----***Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин? Отправлено: 27.04.24 - 10:01#44 Цитата:Гога:Ответ будет ? Как можно вырезать 7 (семь) , притом , что было всего 3,6 ??? вот тоннаж крови уже подсчитываем казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! **** Хотя вам что -то доказать - бесполезно .
111:
Он тебе что то пишет в личку?
Он тебе что то пишет в личку?
-----Смотрите его коммент ---даю лично вам , как вы любите ---ссылку ----***Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин? Отправлено: 27.04.24 - 10:01#44 Цитата:Гога:Ответ будет ? Как можно вырезать 7 (семь) , притом , что было всего 3,6 ??? вот тоннаж крови уже подсчитываем казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! **** Хотя вам что -то доказать - бесполезно .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 21:37
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.04.24 - 10:01
Цитата:
Ой, извините! Это я специально!
abaika95:
Ты умеешь нормально диалог вести? Без набросов и оскорблений?))
Ты умеешь нормально диалог вести? Без набросов и оскорблений?))
Ой, извините! Это я специально!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.04.24 - 10:08
А что так возмущает?
Я же к тебе в формате общения, который ТЫ притащил на форум:
никакого уважения ни к кому. Сплошное стремление доминировать
До тебя так не было
Как говорится - "как аукается, так и откликается"
Я же к тебе в формате общения, который ТЫ притащил на форум:
никакого уважения ни к кому. Сплошное стремление доминировать
До тебя так не было
Как говорится - "как аукается, так и откликается"
-
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