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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14567
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 14:08
#5791
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Цитата:
abaika95:
Потому что президент "великий" режиссёр. Снимают ролики что б ещё больше украинцев загнать в мясорубку. Вон сами же видите, щас с Европы пытаются вытащить мужчин. А России некогда видосики снимать, они воюют
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1289
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:15
#5792
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сначала шлаКбаум, теперь золотой квадрат.
придумайте еще название "своей" территории, маргиналы чертовы
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:25
#5793
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Цитата:
111:
Мои сестры по отцу

----Смотрю , твои родственники по всему миру разбросаны ! Это здорово ! Везде встретят как родного .А в Антарктиде нет у тебя родственников ? Просто шутка юмора ;-) ;-) ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:28
#5794
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Цитата:
111:
Богдановичи это наши казахские же земли,

----Ссылку дай , а то так и Антарктида твоей землей окажется ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:33
#5795
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Цитата:
Карачун:
но мне сильно кажется что 24 человека на нем верхом могут разве что только стоя поместится

----Некоторые и человек сто смогут там разместить :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:35
#5796
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111:
Тут только я, да еще парочка тройка приехали от туда[/quote-----А не пора ли на историческую Родину ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14567
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 17:38
#5797
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Цитата:
111: на незащищённых моцыках просто так погибать?
Я тоже новости смотрю. Это вроде знаменитые байкеры Ночные волки. Эти ребята были очень знаменитые ещё до войны и не когда не оставались в стороне от проблем страны. Так что Марик это серьёзные ребята. И они на передовой воюют.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 18:15
#5798
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--------------Вот интересно , сколько удалят моих комментов , если сегодня модератор , который часто меня удаляет , а потом ГР - восстанавливает ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 18:17
#5799
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Цитата:
111:

----Так 7 миллионов ? Или все ж --1 млн ., как пишет Абайка ? :lol: :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 19:51
#5800
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Цитата:
Гога:
твои родственники по всему миру разбросаны !

Наши казахские земли это не весь мир.
Это просто наши земли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 20:20
#5801
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Цитата:
Гога:
пишет Абайка ?

Он тебе что то пишет в личку?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 21:34
#5802
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Цитата:
111:
Он тебе что то пишет в личку?

-----Смотрите его коммент ---даю лично вам , как вы любите ---ссылку ----***Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин? Отправлено: 27.04.24 - 10:01#44 Цитата:Гога:Ответ будет ? Как можно вырезать 7 (семь) , притом , что было всего 3,6 ??? вот тоннаж крови уже подсчитываем казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! **** :-x Хотя вам что -то доказать - бесполезно .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.04.24 - 21:37
#5803
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.04.24 - 10:01
#5804
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Цитата:
abaika95:
Ты умеешь нормально диалог вести? Без набросов и оскорблений?))


Ой, извините! Это я специально!:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.04.24 - 10:08
#5805
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А что так возмущает?
Я же к тебе в формате общения, который ТЫ притащил на форум:
никакого уважения ни к кому. Сплошное стремление доминировать
До тебя так не было
Как говорится - "как аукается, так и откликается" :-(
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