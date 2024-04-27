НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  "Тобол" сыграл со столичным "Женисом" в Костанае. Какой результат?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49078
"Тобол" сыграл со столичным "Женисом" в Костанае. Какой результат?
Отправлено: 27.04.24 - 23:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский "Тобол" в матче шестого тура КПЛ-2024 сыграл со столичным "Женисом". В следующем туре 4 мая "Женис" сыграет на своем поле с "Елимаем", а "Тобол" в этот день примет "Жетысу".
Читать новость

In_short
§ In_short
(Пользователи)
Регистрация:
15.03.23
Сообщений:
15
Re: "Тобол" сыграл со столичным "Женисом" в...
Отправлено: 27.04.24 - 23:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""Тобол" набрал девять очков и поднялся на девятое место. "Женис" с семью баллами идет на девятой строчке в турнирной таблице." — ничего не смущает?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2164
Re: "Тобол" сыграл со столичным "Женисом" в...
Отправлено: 28.04.24 - 08:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смущает. При перепосте не заметили ошибку в источнике. Спасибо
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS