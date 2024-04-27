Отправлено: - 02:12

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[Исправлено: Vit, 28.04.2024 - 02:13]

Цитата:Я не слышал про такой сайт. Наоборот щас нужно переживать за Украину. Люди устали и не хотят идти на войну. Идёт принудиловка и в Украине и судя по новостям с Европы собирают мужчин. Вот где беда. Ваш кумир Зеленский хочет последних уже парней отправить на убой. Разве это правильно? Ну признай что ты проиграл по всем фронтам и на войне и на политическом фронте. Ну не получился из тебя президент. Че напригатся. Не лох 42 года вот и все достижение вашего кумира Марикджан.