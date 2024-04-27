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≡ "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49077
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 27.04.24 - 19:58
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Вы попали в затруднительную ситуацию, столкнулись с обманом, преступным действием или бездействием, наблюдаете безобразие и беззаконие? Контакты, по которым казахстанцы могут отправить жалобы или получить помощь в различных ситуациях, собраны в этой статье.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37785
Re: "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным...
Отправлено: 27.04.24 - 19:58
#1
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В России же создали сайт, куда стучать можно, надо так и сделать и доносить друг на друга, начиная от того, что тебе не нравится человек в желтой куртке на фоне синего неба, и заканчивая что человек предположительно гей, потому что одет не так..
И все станет хорошо, жить станет лучше..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14564
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 28.04.24 - 02:12
#2
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Цитата:
111:

Я не слышал про такой сайт. Наоборот щас нужно переживать за Украину. Люди устали и не хотят идти на войну. Идёт принудиловка и в Украине и судя по новостям с Европы собирают мужчин. Вот где беда. Ваш кумир Зеленский хочет последних уже парней отправить на убой. Разве это правильно? Ну признай что ты проиграл по всем фронтам и на войне и на политическом фронте. Ну не получился из тебя президент. Че напригатся. Не лох 42 года вот и все достижение вашего кумира Марикджан.

[Исправлено: Vit, 28.04.2024 - 02:13]
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