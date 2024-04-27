Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49077
Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 10:57
Почему, зная всё это ещё с осени прошлого года, нельзя было приоткрыть шлюзы и в течение всей зимы, потихоньку спускать воду, чтобы освободить место для весенней талой воды? Я не гидротехник, но то, что наши специалисты умудрились затопить половину области и даже достали до российского Кургана, смущает.
Читать новость
Читать новость
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 10:57
"Почему, зная всё это ещё с осени прошлого года, нельзя было приоткрыть шлюзы и в течение всей зимы, потихоньку спускать воду, чтобы освободить место для весенней талой воды? Я не гидротехник, но то, что наши специалисты умудрились затопить половину области и даже достали до российского Кургана, смущает."
С самого начала - пальцем в небо.
1. Наши чиновники, особенно на местах, всегда и во всём делают только то, что им прикажет вышестоящее начальство. Приказа на тему ледяной корки не было, значит, и самой корки не было! Следовательно, паводка тоже не должно было быть!
2. "Потихоньку спускать воду" было невозможно просто потому, что сливать было нечего. Водохранилища были с осени наполнены меньше, чем на 50%. За зиму воды стало ещё меньше. И рисковать, сливая воду ещё больше, никто не станет. Так можно вообще всю область без воды оставить. Да и, опять же, приказа не было.
3. Паводок был по всему нашему географическому региону, и у нас, и в России. Потому, утверждать, что "наши специалисты умудрились затопить половину области и даже достали до российского Кургана", как минимум - наивно. Прошляпили паводок все. И в нашем правительстве, и в Москве.
С самого начала - пальцем в небо.
1. Наши чиновники, особенно на местах, всегда и во всём делают только то, что им прикажет вышестоящее начальство. Приказа на тему ледяной корки не было, значит, и самой корки не было! Следовательно, паводка тоже не должно было быть!
2. "Потихоньку спускать воду" было невозможно просто потому, что сливать было нечего. Водохранилища были с осени наполнены меньше, чем на 50%. За зиму воды стало ещё меньше. И рисковать, сливая воду ещё больше, никто не станет. Так можно вообще всю область без воды оставить. Да и, опять же, приказа не было.
3. Паводок был по всему нашему географическому региону, и у нас, и в России. Потому, утверждать, что "наши специалисты умудрились затопить половину области и даже достали до российского Кургана", как минимум - наивно. Прошляпили паводок все. И в нашем правительстве, и в Москве.
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 11:01
"автомобилистов без страховки полиция в прямом смысле вылавливает на дорогах"
Автор явно путает обязательную страховку автоответственности на случай ДТП с добровольным страхованием машины, как имущества. За отсутствие первой наказывают, вторая - дело сугубо добровольное.
Автор явно путает обязательную страховку автоответственности на случай ДТП с добровольным страхованием машины, как имущества. За отсутствие первой наказывают, вторая - дело сугубо добровольное.
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 11:05
"предложение депутата Аскара Садыкова о признании домов на дачах полноправным жильём"
Это предложение - просто второй логичный шаг после первого - разрешение прописки на дачах.
Люди САМИ решают вопрос обеспечения себя жильём, вполне справедливо не надеясь на наше неповоротливое государство. Так пусть оно хотя бы не мешает этому.
Вот "с такой стати" и надо признать дачные дома полноправным жильём.
Это предложение - просто второй логичный шаг после первого - разрешение прописки на дачах.
Люди САМИ решают вопрос обеспечения себя жильём, вполне справедливо не надеясь на наше неповоротливое государство. Так пусть оно хотя бы не мешает этому.
Вот "с такой стати" и надо признать дачные дома полноправным жильём.
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 11:14
По поводу мопедов и лишения прав я с автором согласен.
А вот на тему того, как попадают во власть... Не знаю, не поробовал.
А автор, видимо, пытался, раз так хорошо всё расписал.
Я что-то слышал про какие-то конкурсы на занятие должностей в акиматах, про которые автор не упомянул. Нет таких? Кто знает?
...
Одно скажу: практически нет у нас на всех уровнях власти, от АП и правительства до акиматов всех уровней людей с государственным уровнем мышления.
Ответственных и инициативных нет. Есть только послушные.
А вот на тему того, как попадают во власть... Не знаю, не поробовал.
А автор, видимо, пытался, раз так хорошо всё расписал.
Я что-то слышал про какие-то конкурсы на занятие должностей в акиматах, про которые автор не упомянул. Нет таких? Кто знает?
...
Одно скажу: практически нет у нас на всех уровнях власти, от АП и правительства до акиматов всех уровней людей с государственным уровнем мышления.
Ответственных и инициативных нет. Есть только послушные.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15705
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 11:44
Цитата:
"Почему, зная всё это ещё с осени прошлого года, нельзя было приоткрыть шлюзы и в течение всей зимы, потихоньку спускать воду, чтобы освободить место для весенней талой воды? Я не гидротехник, но то, что наши специалисты умудрились затопить половину области и даже достали до российского Кургана, смущает."
не смущает что в россии такие же гидротехники затопили наш уральск и актобе? что мешало там воду спускать?
причем вода к нам в тобол пришла из челябинской области наполнив аят
житикару, денисовку и лисаковск лежащих ниже же не затопило
Цитата:
Цитата:
Цитата:
автору на госслужбу точно не попасть
говорить не умеет прыгая даже в тексте с темы на тему
родни нет
молодым не считается
и 4 пункт даже делать ничего не умеет только критикует)
"Почему, зная всё это ещё с осени прошлого года, нельзя было приоткрыть шлюзы и в течение всей зимы, потихоньку спускать воду, чтобы освободить место для весенней талой воды? Я не гидротехник, но то, что наши специалисты умудрились затопить половину области и даже достали до российского Кургана, смущает."
не смущает что в россии такие же гидротехники затопили наш уральск и актобе? что мешало там воду спускать?
причем вода к нам в тобол пришла из челябинской области наполнив аят
житикару, денисовку и лисаковск лежащих ниже же не затопило
Цитата:
Первый - умение говорить.
Цитата:
Второй путь во власть - это родственные связи
Цитата:
Ну и третий путь во властные коридоры изобрёл Токаев. Это его молодёжный кадровый резерв.
автору на госслужбу точно не попасть
говорить не умеет прыгая даже в тексте с темы на тему
родни нет
молодым не считается
и 4 пункт даже делать ничего не умеет только критикует)
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 45
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 15:51
а ему по возрасту и не надо! он и его поколение в своё время руководили и довольно таки не плохо! а как ваше поколение сейчасрулит видно, вы даже с женами нормально проблему решить не можете, большинство отъявленные подкаблучники, остальные домашние террористы и кухонные боксёры утраченное поколение! можете не отвечать, ничего не изменится, вас так воспитали! одного вон деятеля судят, весь белый свет наблюдает, ну значит упакуют по полной дабы угодить
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14564
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 18:56
Интересно почему людей раздражают другие участники движения? Меня не мопеды, не велосипедисты, не тракторы, не самосвалы, не легковые машины ваще не раздражают. У каждого свои дела, своя работа. Или типа освободите мне я на мерсе 120м по дороге еду?.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37785
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 20:08
Цитата:
Это просто великолепная и умная мысль.
Неблагодарные казахстанцы, собрали воду по всей степи Костаная и таки затопили пол России!
Вот это да!
но то, что наши специалисты умудрились затопить половину области и даже достали до российского Кургана, смущает.
Это просто великолепная и умная мысль.
Неблагодарные казахстанцы, собрали воду по всей степи Костаная и таки затопили пол России!
Вот это да!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37785
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 20:12
Цитата:
А тов. Воронина не смущает то, что официальные российские власти сказали, что это суслики прогрызли дамбу и потому там все прорвало и пошло поехало через Казахстан и опять в Россию?
Почему автор винит только нас казахстанцев?
Почему идет явная насмешка над нашим народом?
даже достали до российского Кургана, смущает.
А тов. Воронина не смущает то, что официальные российские власти сказали, что это суслики прогрызли дамбу и потому там все прорвало и пошло поехало через Казахстан и опять в Россию?
Почему автор винит только нас казахстанцев?
Почему идет явная насмешка над нашим народом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10246
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 27.04.24 - 21:25
Цитата:
----Где вы увидели это ? Вы вообще статью читали ? Там только про чиновников и власть .
111:
Почему автор винит только нас казахстанцев? Почему идет явная насмешка над нашим народом?
Почему автор винит только нас казахстанцев? Почему идет явная насмешка над нашим народом?
----Где вы увидели это ? Вы вообще статью читали ? Там только про чиновников и власть .
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1138
Re: Николай ВОРОНИН: Почему так происходит?
Отправлено: 28.04.24 - 01:24
Цитата:
......ты перепутал сегодня не 1е апреля а 28е апреля.....
111:
Почему автор винит только нас казахстанцев? Почему идет явная насмешка над нашим народом?
Почему автор винит только нас казахстанцев? Почему идет явная насмешка над нашим народом?
......ты перепутал сегодня не 1е апреля а 28е апреля.....
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать