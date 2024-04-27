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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 354
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 22:55
Цитата:
Ну такие вещи во дворе обсуждались. Никто не удосужился выслушать другую сторону.
Речь сразу шла о заборе и замке. За это и вынесли штраф. Хотя могли просто попросить её снять замок, ну и забор. Но представитель власти оказался ретивым и влепил штраф. По закону он прав. Но чисто по-человечески сомнительное усердие.
История получила огласку. За неё все уцепились. За цветы и бедную женщину заступились все кому не лень... Так бывает. Одни стукачи, а другие красивые и пострадавшие...
Vit:
Ну такие подробности не где в СМИ не писали. Если так то да. Бабуля немного нагловата получилась.
Ну такие подробности не где в СМИ не писали. Если так то да. Бабуля немного нагловата получилась.
Ну такие вещи во дворе обсуждались. Никто не удосужился выслушать другую сторону.
Речь сразу шла о заборе и замке. За это и вынесли штраф. Хотя могли просто попросить её снять замок, ну и забор. Но представитель власти оказался ретивым и влепил штраф. По закону он прав. Но чисто по-человечески сомнительное усердие.
История получила огласку. За неё все уцепились. За цветы и бедную женщину заступились все кому не лень... Так бывает. Одни стукачи, а другие красивые и пострадавшие...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 22:57
Цитата:
При чем тут КЗ?
Уезжаешь в Россию и идешь на войну, тебе паспорт делают за пять минут.
Vit:
кз запрещено наемничество. Там вроде 10 лет тюрьмы. Россия тоже интересная
кз запрещено наемничество. Там вроде 10 лет тюрьмы. Россия тоже интересная
При чем тут КЗ?
Уезжаешь в Россию и идешь на войну, тебе паспорт делают за пять минут.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 22:58
Цитата:
Это не парни, это детоубийцы.
Ты защищаешь тех, кто насилует и убивает, детей, либо бабушек?
Vit:
И щас сидят парни.
И щас сидят парни.
Это не парни, это детоубийцы.
Ты защищаешь тех, кто насилует и убивает, детей, либо бабушек?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:00
Цитата:
Нет, это так, далее тебе разъяснили
Vit:
Все равно поступок полицейского подлый. Дно. Позор.
Все равно поступок полицейского подлый. Дно. Позор.
Нет, это так, далее тебе разъяснили
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:08
Цитата:
111: При чем тут КЗ? Уезжаешь в Россию и идешь на войну, тебе паспорт делают за пять минутНе кто тебе паспорт за пять минут не делает. Внж, да. Но толку от него ты все равно гражданин Казахстана остаёшься. А паспорт 9-10 месяцев ждут.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:17
Цитата:
[Исправлено: Vit, 27.04.2024 - 23:26]
111: тебе паспорт делают за пять минут.За 5 минут только Стивен Сигл получил лично от Путина. А если идёшь на войну. Ну по крайне мере из новостей, то не фига Россия не даёт скачуху на получения паспорта. Увы. Вон буквально вчера даже на федеральных каналах серб жаловался. Год воюет а паспорт не дают. Россия это "щедрая" душа. Кому не надо дают, а кому надо жмотятся.
[Исправлено: Vit, 27.04.2024 - 23:26]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3909
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:25
Сегодня в Деревеньке оживлённо.
Присоединюсь-ка. Нравятся мне Никитины
Присоединюсь-ка. Нравятся мне Никитины
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:30
Цитата:
И сново и сново депресняк)) представляю кавер версию от легендарной группы Дискотека авария.
таноми52:
И сново и сново депресняк)) представляю кавер версию от легендарной группы Дискотека авария.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 00:55
Цитата:
Там был цветник, огороженный забором. Не таким, как у Юджина, а прям с калиткой и вроде даже с замком. С одной стороны понятно - без забора там алкаши всё раздербанят. У вас без заборов трёхметровых не выжить.
Vit:
Вроде как раз не забор а цветочник. Красота как у юджина
Вроде как раз не забор а цветочник. Красота как у юджина
Там был цветник, огороженный забором. Не таким, как у Юджина, а прям с калиткой и вроде даже с замком. С одной стороны понятно - без забора там алкаши всё раздербанят. У вас без заборов трёхметровых не выжить.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 00:56
Цитата:
Фотки были в статье
Vit:
Ну такие подробности не где в СМИ не писали. Если так то да. Бабуля немного нагловата получилась.
Ну такие подробности не где в СМИ не писали. Если так то да. Бабуля немного нагловата получилась.
Фотки были в статье
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 00:58
Цитата:
Ну это сразу крест на цветнике. Это я в Канаде могу жить без заборов, сажать что хочу, машину возле дома оставлять открытую, с ключами... В Рудном такое не прокатит.
mks2703:
Хотя могли просто попросить её снять замок, ну и забор.
Хотя могли просто попросить её снять замок, ну и забор.
Ну это сразу крест на цветнике. Это я в Канаде могу жить без заборов, сажать что хочу, машину возле дома оставлять открытую, с ключами... В Рудном такое не прокатит.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:00
Цитата:
Я незнал что там все так. Я про забор ваще не духом. Потом же выше видел mks расписал он оказывается там чуть ли не сосед)) ( ну ник себе выбрал mks)
maxsaf:
Я незнал что там все так. Я про забор ваще не духом. Потом же выше видел mks расписал он оказывается там чуть ли не сосед)) ( ну ник себе выбрал mks)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:01
Цитата:
Ну у юджина нету же забора. Все открыто. Я так понял не кто не ломает.
maxsaf:
Ну у юджина нету же забора. Все открыто. Я так понял не кто не ломает.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:03
Цитата:
СМИ преподнесло тот случай однобоко. Но кто хотел - тот заметил.
Vit:
Я незнал что там все так. Я про забор ваще не духом.
Я незнал что там все так. Я про забор ваще не духом.
СМИ преподнесло тот случай однобоко. Но кто хотел - тот заметил.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.04.24 - 01:04
Цитата:
У Юджина там много глаз, а может и камера есть, сам Юджин может накостылять, да и район у него приличнее, спальный...
Vit:
Ну у юджина нету же забора. Все открыто. Я так понял не кто не ломает.
Ну у юджина нету же забора. Все открыто. Я так понял не кто не ломает.
У Юджина там много глаз, а может и камера есть, сам Юджин может накостылять, да и район у него приличнее, спальный...
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