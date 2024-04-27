Отправлено: - 22:55

Vit:

Ну такие подробности не где в СМИ не писали. Если так то да. Бабуля немного нагловата получилась.

Цитата:Ну такие вещи во дворе обсуждались. Никто не удосужился выслушать другую сторону.Речь сразу шла о заборе и замке. За это и вынесли штраф. Хотя могли просто попросить её снять замок, ну и забор. Но представитель власти оказался ретивым и влепил штраф. По закону он прав. Но чисто по-человечески сомнительное усердие.История получила огласку. За неё все уцепились. За цветы и бедную женщину заступились все кому не лень... Так бывает. Одни стукачи, а другие красивые и пострадавшие...