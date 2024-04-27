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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
354
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 22:55
#8776
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Цитата:
Vit:
Ну такие подробности не где в СМИ не писали. Если так то да. Бабуля немного нагловата получилась.


Ну такие вещи во дворе обсуждались. Никто не удосужился выслушать другую сторону.
Речь сразу шла о заборе и замке. За это и вынесли штраф. Хотя могли просто попросить её снять замок, ну и забор. Но представитель власти оказался ретивым и влепил штраф. По закону он прав. Но чисто по-человечески сомнительное усердие.
История получила огласку. За неё все уцепились. За цветы и бедную женщину заступились все кому не лень... Так бывает. Одни стукачи, а другие красивые и пострадавшие...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37785
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 22:57
#8777
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Цитата:
Vit:
кз запрещено наемничество. Там вроде 10 лет тюрьмы. Россия тоже интересная

При чем тут КЗ?
Уезжаешь в Россию и идешь на войну, тебе паспорт делают за пять минут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37785
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 22:58
#8778
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Цитата:
Vit:
И щас сидят парни.

Это не парни, это детоубийцы.
Ты защищаешь тех, кто насилует и убивает, детей, либо бабушек?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37785
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:00
#8779
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Цитата:
Vit:
Все равно поступок полицейского подлый. Дно. Позор.

Нет, это так, далее тебе разъяснили
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14555
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:08
#8780
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Цитата:
111: При чем тут КЗ? Уезжаешь в Россию и идешь на войну, тебе паспорт делают за пять минут
Не кто тебе паспорт за пять минут не делает. Внж, да. Но толку от него ты все равно гражданин Казахстана остаёшься. А паспорт 9-10 месяцев ждут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14555
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:17
#8781
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Цитата:
111: тебе паспорт делают за пять минут.
За 5 минут только Стивен Сигл получил лично от Путина. А если идёшь на войну. Ну по крайне мере из новостей, то не фига Россия не даёт скачуху на получения паспорта. Увы. Вон буквально вчера даже на федеральных каналах серб жаловался. Год воюет а паспорт не дают. Россия это "щедрая" душа. Кому не надо дают, а кому надо жмотятся.

[Исправлено: Vit, 27.04.2024 - 23:26]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3909
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:25
#8782
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Сегодня в Деревеньке оживлённо.
Присоединюсь-ка. Нравятся мне Никитины


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14555
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.04.24 - 23:30
#8783
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Цитата:
таноми52:

И сново и сново депресняк)) представляю кавер версию от легендарной группы Дискотека авария.

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