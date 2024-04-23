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Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49076
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 23.04.24 - 17:33
«Почему мы так настроены против Ленина?» Вопрос ставит читатель казахскоязычного портала Аbai.kz. И приводит аргументы, доказывающие, что Ильич принес немало добра казахской нации.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3909
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 14:01
Цитата:
Трёп профана!
"...революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодовлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах» (Сталин И.В. Вопросы ленинизма". М.,1935. С.24.).
И так,чего не коснись - везде разухабистые высказывания самоуверенного профана.
Просто жалко времени, которого и так мало, чтобы развеивать эту муть
abaika95:
Ленин пропагандировал интернационал и войну с капиталистами всего мира А Сталин сказал нет,будет красная империя с царем-вождем а на мир пофиг
Ленин пропагандировал интернационал и войну с капиталистами всего мира А Сталин сказал нет,будет красная империя с царем-вождем а на мир пофиг
Трёп профана!
"...революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодовлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах» (Сталин И.В. Вопросы ленинизма". М.,1935. С.24.).
И так,чего не коснись - везде разухабистые высказывания самоуверенного профана.
Просто жалко времени, которого и так мало, чтобы развеивать эту муть
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 14:02
Цитата:
abaika95: консервы с крабами стояли везде а колбасы не хватало)Мне и сейчас эта колбаса даром не нужна. В те года дед сам делал, в кишки мясо с гречкой пихали и вот колбаса. Ну и сегодня щас с конины так же делают. А магазиная сами знаите что химоза. А вот фрукты были дефицит
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 354
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 16:46
Цитата:
Раз вы молодой, зачем лезете в диспут старичков. Если ничего об этом не знаете и ничего в этом не смыслите. Вам никто ничего не должен доказывать. Если вы в 95 родились, то и ваши родители ничего не знают о том времени. Разве, что дед с бабушкой.
В середине 80-х и 90-х Союз разваливался благодаря перестройке.
Подбешивает молодежь, которая не жила в то время, но с умным видом знатоков, рассуждает об этом. Начитается гугловской википедии (там не всегда "истина в последней инстанции"), насмотрится телепередач (сегодня так, завтра по-другому) и глаголят с видом знатоков.
Как было в Казахстане.
Молока было много. Не нормализованное из сухого молока и химии, а натуральное (свежее) - на розлив (я ходил за ним с двухлитровым бидоном), в стеклянных литровых бутылках и в треугольниках (появились чуть позже). Очереди за молоком появились в конце 80-х.
С мясом и колбасой тоже было нормально. Где-то ближе к середине 80-х стало похуже. Могло быть и получше. Но старые мясокомбинаты плохо справлялись с работой. Возле мясокомбината, дожидаясь очереди, теряли в весе стада скотины. Мы работали на мясомбинате (монтировали холодильный цех), так вот некоторая скотина заходила туда на убой сильно теряя в весе. Худые коровешки, свиньи как собачонки. Многие представители с колхозов давали взятки, только чтобы их скотина недолго томилась в степи, ибо план по мясу в весовом измерении никто не отменял.
Зато рыбы во все времена было завались.
Потом с перестройкой появились талоны на сахар, на масло...
В России дела с продовольствием были похуже. Если не считать Москву и Питер. Всё в первую очередь шло по союзным республикам. Прибалтика, Кавказ, Среднеазиатские республики, ну и ударные стройки. Не забываем, что Союз еще кормил полмира "дружественного".
Был на практике в 82 году на Волгоградском тракторном заводе. У них уже тогда сливочное масло продавалось по талонам 200 гр на человека. Мяса было мало. Заходишь в столовую, четверг - рыбный день, а по факту и другие дни недели были рыбными.
Зато шмотья импортного в магазинах было навалом, у нас такого изобилия не было. Мотоциклы Чезеты в свободной продаже. Финские Мальборо, Кент. Бухло импортное - дороговато, но было. Ходили на Мамаев Курган, подслушали разговор ветеранов, о том как они ругали помощь Союза Африке и другим странам, когда самим кушать нечего...
В Союзе было много хорошего, но и плохое было, как без этого. Не бывает идеальных обществ. Ну и не бывает так, чтобы всем было хорошо, хотя то общество к этому стремилось.
Зато сейчас с едой всё хорошо, половина выращена на химии и генной инженерии. Практически всем хорошо.
пс: не хотел с вами дискутировать, но вы же будете думать, что ваш взгляд на тот мир правильный, это далеко не так...
[Исправлено: mks2703, 27.04.2024 - 17:49]
abaika95:
Я молодой и мне сейчас аргументами докажут что мяса была навалом в магазинах и за колбасой в Москву никто не ездил называя электрички колбасными поездами Магазины ломились от явств и товаров И в очередях никто за молоком не стоял потомучто его везде завались Ведь колхозы работали на полную катушку а значит и молока должно хватать всем
Я молодой и мне сейчас аргументами докажут что мяса была навалом в магазинах и за колбасой в Москву никто не ездил называя электрички колбасными поездами Магазины ломились от явств и товаров И в очередях никто за молоком не стоял потомучто его везде завались Ведь колхозы работали на полную катушку а значит и молока должно хватать всем
Раз вы молодой, зачем лезете в диспут старичков. Если ничего об этом не знаете и ничего в этом не смыслите. Вам никто ничего не должен доказывать. Если вы в 95 родились, то и ваши родители ничего не знают о том времени. Разве, что дед с бабушкой.
В середине 80-х и 90-х Союз разваливался благодаря перестройке.
Подбешивает молодежь, которая не жила в то время, но с умным видом знатоков, рассуждает об этом. Начитается гугловской википедии (там не всегда "истина в последней инстанции"), насмотрится телепередач (сегодня так, завтра по-другому) и глаголят с видом знатоков.
Как было в Казахстане.
Молока было много. Не нормализованное из сухого молока и химии, а натуральное (свежее) - на розлив (я ходил за ним с двухлитровым бидоном), в стеклянных литровых бутылках и в треугольниках (появились чуть позже). Очереди за молоком появились в конце 80-х.
С мясом и колбасой тоже было нормально. Где-то ближе к середине 80-х стало похуже. Могло быть и получше. Но старые мясокомбинаты плохо справлялись с работой. Возле мясокомбината, дожидаясь очереди, теряли в весе стада скотины. Мы работали на мясомбинате (монтировали холодильный цех), так вот некоторая скотина заходила туда на убой сильно теряя в весе. Худые коровешки, свиньи как собачонки. Многие представители с колхозов давали взятки, только чтобы их скотина недолго томилась в степи, ибо план по мясу в весовом измерении никто не отменял.
Зато рыбы во все времена было завались.
Потом с перестройкой появились талоны на сахар, на масло...
В России дела с продовольствием были похуже. Если не считать Москву и Питер. Всё в первую очередь шло по союзным республикам. Прибалтика, Кавказ, Среднеазиатские республики, ну и ударные стройки. Не забываем, что Союз еще кормил полмира "дружественного".
Был на практике в 82 году на Волгоградском тракторном заводе. У них уже тогда сливочное масло продавалось по талонам 200 гр на человека. Мяса было мало. Заходишь в столовую, четверг - рыбный день, а по факту и другие дни недели были рыбными.
Зато шмотья импортного в магазинах было навалом, у нас такого изобилия не было. Мотоциклы Чезеты в свободной продаже. Финские Мальборо, Кент. Бухло импортное - дороговато, но было. Ходили на Мамаев Курган, подслушали разговор ветеранов, о том как они ругали помощь Союза Африке и другим странам, когда самим кушать нечего...
В Союзе было много хорошего, но и плохое было, как без этого. Не бывает идеальных обществ. Ну и не бывает так, чтобы всем было хорошо, хотя то общество к этому стремилось.
Зато сейчас с едой всё хорошо, половина выращена на химии и генной инженерии. Практически всем хорошо.
пс: не хотел с вами дискутировать, но вы же будете думать, что ваш взгляд на тот мир правильный, это далеко не так...
[Исправлено: mks2703, 27.04.2024 - 17:49]
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 17:13
Цитата:
abaika95:----хотя тут один утверждает ---***Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..***
казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион!
казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1131
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 17:19
В XVIII и XIX столетиях события развивались примерно по той же схеме. Южным и юго-восточным рубежам России постоянно угрожали государства, важной частью экономики которых являются набеги и работорговля. Угроза с юга была более существенной — набеги крымчаков беспокоили не только Русской царство, но и Российскую Империю. Один из последних набегов, дотла разоривших и опустошивших Новую Сербию — область в Новороссийской губернии, заселённую выходцами из Сербии и Молдавии — состоялся в 1769 году. С угрозой было покончено лишь в 1783 году, когда в нашей истории впервые прозвучали слова «Крым наш», знаменующие ликвидацию государства работорговцев. Юго-восточные рубежи дождались своего часа нескоро. Набеги хивинцев были для жителей реки Яик (ныне — Урал) не пустым звуком. Ни одно из русских приграничных поселений не могло чувствовать себя в безопасности — каждый год подвластные Хиве киргизы захватывали в плен и уводили на невольничьи рынки сотни русских людей. Длилось это десятилетиями и стало напоминать какой-то дурной сон. Вот русские мореплаватели совершили своё первое кругосветное путешествие, вот из пределов России прогнали Наполеона и триумфально взяли Париж, вот забегали первые паровозы по первым русским железным дорогам, вот, заменяя бурлаков, пароходы пошли по русским рекам, вот и крепостное право приказало долго жить... А на юго-восточных рубежах всё то же, что и во времена Ивана Грозного — набеги «ордынцев» и увод русских людей на невольничьи рынки Хивы.Хивинское ханство наше! Средняя Азия в XIX веке ждала русских с надеждой Подробнее «Рабство должно прекратиться» Если кто-то думает, что это всё байки «имперской пропаганды», нацеленные на оправдание «завоевания Средней Азии», то вот свидетельство человека, который многое видел своими глазами и которому не было никакого резона лгать. Это американский корреспондент Януарий Алоизий Мак-Гахан, сопровождавший войска первого генерал-губернатора Русского Туркестана Константина фон Кауфмана в походе против хивинцев: «Захват русских подданных и продажа их в рабство продолжались долгое время. В первой половине настоящего столетия численность рабов-русских была велика. Русских туркмены захватывали главным образом на восточном берегу Каспийского моря, а киргизы брали в плен рыбаков северного прибрежья этого моря, а также и других русских по границам Оренбургской губернии и Сибири... Но во время кампании 1839-1840 гг. часть русских была освобождена. По договору, заключённому после этой несчастной экспедиции полковником Данилевским с Хивинским ханом, последний обязывался не дозволять более торговли русскими пленными. Несмотря, однако, на этот трактат и на другой, заключенный в 1858 году, торговля русскими невольниками продолжалась...» Астраханский мещанин Бирюков, захваченный на Каспийском море хивинцами во время рыбной ловли, может дополнить рассказ американца подробностями: «Киргизы продали меня в Хиву, здесь употребляли меня в черную работу. Трудности в рабстве, а главное, тоска по родине, заставили меня бежать тайно отсюда, но хивинцы догнали и прибили за ухо гвоздём к стене...»Самое же интересное, что приход Российской империи в Среднюю Азию и возникновение Русского Туркестана стали благой вестью не только для освобождённых русских невольников, но и для нескольких соседних государств, которые страдали от хищничества «наследников Орды» едва ли не больше, чем Россия. Американец Мак-Гахан свой рассказ продолжил так: «Туркмены захватывали на Персидской границе огромное количество персидских шиитов или “еретиков”. Туркмены нарочно обращались с этими пленными как нельзя более варварски. Их едва даже кормили, уже не говоря о страшных побоях бичом. Их истязали всевозможными пытками, которые в состоянии придумать одни только азиатские варвары. На ночь их так крепко привязывали, что они не могли ни стоять, ни сидеть. Понятное дело, что в Хиву они доставлялись совершенными скелетами... Захватывали и афганцев, но на основании предписаний Корана они не могли быть продаваемы в рабство, будучи правоверными суннитами, а не еретиками. Однако жадные до добычи туркмены и хивинцы бичеванием и другими пытками доводили этих несчастных до признания себя шиитами и тогда продавали их в рабство... Не только персидские и афганские рабы ждали от русских себе свободы и возвращения на родину, но повсеместно в Средней Азии было убеждение, что если русские явятся в Хиву, то рабство должно прекратиться»
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1131
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 17:25
Действия некоторых республик бывшего СССР, старающихся избавиться от влияния русского языка, заставляют «ржать»: так ситуацию с отменой русского языка в школах Латвии прокомментировал индийский бизнесмен Кришна Сингх, учившийся в 1979—1984 гг. в СССР. «Индии хватило ума не отказаться от английского, - заявил Кришна Сингх в интервью - Пусть на нём разговаривали людоед Черчилль и убийца мирных демонстрантов Реджинальд Дайер, но на английском же поёт моя любимая группа «Битлз», и публиковался мастер триллера Фредерик Форсайт. Я откровенно ржу над попытками извести русский язык в отдельных государствах экс-СССР, как Латвия. Местные политики идиоты. Отказаться от русского — значит просто убить самого себя. Ты лишаешь своих граждан великой русской культуры, поэзии, кино, поездок в другие страны. На каком языке грузин будет общаться в Армении, литовец в Латвии, а таджик в Узбекистане?». Он так же добавил, что сам видел, сколько было построено в национальных республиках при СССР заводов и фабрик, школ, больниц – «Русские помогали населению, развивали образование, литературу, искусство. Англичане и на грамм нам не помогли. И даже при всей ненависти к британцам английский язык остался в Индии. Убирая русский язык из школ, националисты в экс-СССР наказывают своих же детей».
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 18:13
Цитата:
---казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! это тебе Абайка ответил .Ну а вы , как всегда говорите , мягко говоря , неправду , если не сказать прямо -тоже мягко -врете .
111:----
Ну ты давай покажи, сам же начал. В 1913м
Ну ты давай покажи, сам же начал. В 1913м
---казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! это тебе Абайка ответил .Ну а вы , как всегда говорите , мягко говоря , неправду , если не сказать прямо -тоже мягко -врете .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15705
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 22:17
Цитата:
Ты умеешь нормально диалог вести? Без набросов и оскорблений?))
Нет я понимаю что у тебя аргументов кот наплакал плюс умения довести аргумент до конца у тебя тоже нет
Но это же не значит что надо тявкать вместо того чтобы просто разговор разговаривать?))
Сталин краснобай, восточный деспот и балабол
При видимости продолжения ленинской политики он уничтожил партию
Поставил везде своих шестёрок которым пофиг было на идею они служили хозяину
Вместо революции в мире сталин пытался удержаться к власти поэтому лавировал между каждой силой
То с Гитлером подружиться
То с Черчиллем
А на деле? СССР исчерпал ресурс продолжения революции в мире и стал обычной диктатурой
таноми52:
Трёп профана! "...революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодовлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах» (Сталин И.В. Вопросы ленинизма". М.,1935. С.24.). И так,чего не коснись - везде разухабистые высказывания самоуверенного профана. Просто жалко времени, которого и так мало, чтобы развеивать эту муть
Трёп профана! "...революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодовлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах» (Сталин И.В. Вопросы ленинизма". М.,1935. С.24.). И так,чего не коснись - везде разухабистые высказывания самоуверенного профана. Просто жалко времени, которого и так мало, чтобы развеивать эту муть
Ты умеешь нормально диалог вести? Без набросов и оскорблений?))
Нет я понимаю что у тебя аргументов кот наплакал плюс умения довести аргумент до конца у тебя тоже нет
Но это же не значит что надо тявкать вместо того чтобы просто разговор разговаривать?))
Сталин краснобай, восточный деспот и балабол
При видимости продолжения ленинской политики он уничтожил партию
Поставил везде своих шестёрок которым пофиг было на идею они служили хозяину
Вместо революции в мире сталин пытался удержаться к власти поэтому лавировал между каждой силой
То с Гитлером подружиться
То с Черчиллем
А на деле? СССР исчерпал ресурс продолжения революции в мире и стал обычной диктатурой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15705
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 22:31
Цитата:
Знаю и мыслю
Если вы жили в СССР это не значит что вы чето видели и уж темболее понимаете
Тут люди про 2022 котрый был два года назад не понимают
Кучу чуши уже накидали
А вы вообще видели мелкую картину которая со временем могла исказится
Я же изучаю источники, мнения непосредственных участников различных событий итд
Вас же опыт это поедание мороженого в 75 и думаете какой СССР был крутой)
Цитата:
Нет не родился Цитата:
Знают столько сколько и вы
Молодость прошла на 70-80ые)
Но я на их мнение тоже слабо опираюсь
Цитата:
Логично
А перестройку кто начал? Сорос и ЦРУ?
Цитата:
А меня подбешивает Путин котрый не жил при рюрике а лезет рассуждать о том времени
Цитата:
Ну вот видите
Вы истеря про молодежь и якобы свою объективность
Сразу выдаёте тему про Казахстан
А как было в России знаете? А как в Украине?
Зачем мне ваша советская провинциальная история?
Цитата:
Цитата:
Если в стране молока много то очереди за ним не появляются
Значит что-то где-то этого молока всё-таки не много было?
Цитата:
Как это отменяет мой аргумент про нехватку колбасы?
Цитата:
Странно то что и сейчас на Кавказе и в средней Азии мяса и молока завались с фруктами и все дешевле чем в России
Кто кого кормил то?Цитата:
Как это отменяет мои аргументы про нехватку продуктов в СССР?
Цитата:
Так не покупайте дешёвую российскую химию особенно мясо
Берите нормальное местное
Цитата:
Я и сейчас так думаю
Вы ничем меня не переубедили
Даже наоборот
Подтвердили Цитата:
Он перепутал по всей видимости
Сейчас социологи вытащили формулы
По которым казахов без голода было бы 7 млн в 30ые
А дальше сравнив с узбекским повышением рождаемости казахов было бы сейчас 30 млн
Но я не верю в эти цифры
При этом 1 млн погибших от голода никто не отменял
mks2703:
Если ничего об этом не знаете и ничего в этом не смыслите.
Если ничего об этом не знаете и ничего в этом не смыслите.
Знаю и мыслю
Если вы жили в СССР это не значит что вы чето видели и уж темболее понимаете
Тут люди про 2022 котрый был два года назад не понимают
Кучу чуши уже накидали
А вы вообще видели мелкую картину которая со временем могла исказится
Я же изучаю источники, мнения непосредственных участников различных событий итд
Вас же опыт это поедание мороженого в 75 и думаете какой СССР был крутой)
Цитата:
mks2703:
Если вы в 95 родились
Если вы в 95 родились
Нет не родился Цитата:
mks2703:
то и ваши родители ничего не знают о том времени
то и ваши родители ничего не знают о том времени
Знают столько сколько и вы
Молодость прошла на 70-80ые)
Но я на их мнение тоже слабо опираюсь
Цитата:
mks2703:
В середине 80-х и 90-х Союз разваливался благодаря перестройке.
В середине 80-х и 90-х Союз разваливался благодаря перестройке.
Логично
А перестройку кто начал? Сорос и ЦРУ?
Цитата:
mks2703:
Подбешивает молодежь, которая не жила в то время, но с умным видом знатоков, рассуждает об этом
Подбешивает молодежь, которая не жила в то время, но с умным видом знатоков, рассуждает об этом
А меня подбешивает Путин котрый не жил при рюрике а лезет рассуждать о том времени
Цитата:
mks2703:
Как было в Казахстане.
Как было в Казахстане.
Ну вот видите
Вы истеря про молодежь и якобы свою объективность
Сразу выдаёте тему про Казахстан
А как было в России знаете? А как в Украине?
Зачем мне ваша советская провинциальная история?
Цитата:
mks2703:
Молока было много
Молока было много
Цитата:
mks2703:
Очереди за молоком появились в конце 80-х.
Очереди за молоком появились в конце 80-х.
Если в стране молока много то очереди за ним не появляются
Значит что-то где-то этого молока всё-таки не много было?
Цитата:
mks2703:
Худые коровешки, свиньи как собачонки.
Худые коровешки, свиньи как собачонки.
Как это отменяет мой аргумент про нехватку колбасы?
Цитата:
mks2703:
Если не считать Москву и Питер. Всё в первую очередь шло по союзным республикам. Прибалтика, Кавказ, Среднеазиатские республики, ну и ударные стройки.
Если не считать Москву и Питер. Всё в первую очередь шло по союзным республикам. Прибалтика, Кавказ, Среднеазиатские республики, ну и ударные стройки.
Странно то что и сейчас на Кавказе и в средней Азии мяса и молока завались с фруктами и все дешевле чем в России
Кто кого кормил то?Цитата:
mks2703:
Был на практике в 82 году на Волгоградском тракторном заводе. У них уже тогда сливочное масло продавалось по талонам 200 гр на человека. Мяса было мало
Был на практике в 82 году на Волгоградском тракторном заводе. У них уже тогда сливочное масло продавалось по талонам 200 гр на человека. Мяса было мало
Как это отменяет мои аргументы про нехватку продуктов в СССР?
Цитата:
mks2703:
Зато сейчас с едой всё хорошо, половина выращена на химии и генной инженерии. Практически всем хорошо.
Зато сейчас с едой всё хорошо, половина выращена на химии и генной инженерии. Практически всем хорошо.
Так не покупайте дешёвую российскую химию особенно мясо
Берите нормальное местное
Цитата:
mks2703:
не хотел с вами дискутировать, но вы же будете думать, что ваш взгляд на тот мир правильный, это далеко не так...
не хотел с вами дискутировать, но вы же будете думать, что ваш взгляд на тот мир правильный, это далеко не так...
Я и сейчас так думаю
Вы ничем меня не переубедили
Даже наоборот
Подтвердили Цитата:
Гога:
--- ---казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! это тебе Абайка ответил
--- ---казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! это тебе Абайка ответил
Он перепутал по всей видимости
Сейчас социологи вытащили формулы
По которым казахов без голода было бы 7 млн в 30ые
А дальше сравнив с узбекским повышением рождаемости казахов было бы сейчас 30 млн
Но я не верю в эти цифры
При этом 1 млн погибших от голода никто не отменял
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15705
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 22:36
Цитата:
У Индии выбора нет
Откажись от английского у них резко просядет инвестиционная привлекательность
Да и Китай начнет давить
А Прибалтика может отказаться
У нее под боком Европа
Им легче на немецкий перейти или тот же английский
Зачем им русский? Цитата:
На каком языке итальянец общается в германии? Пытается на немецком наверно
Цитата:
На узбекском котрый таджики отлично знают многие
Цитата:
Так не помогли что индусы сейчас высокопрофессиональные врачи по миру выученные в английских университетах)
родом из Шанхая2022:
Индии хватило ума не отказаться от английского, - заявил Кришна Сингх в интервью
Индии хватило ума не отказаться от английского, - заявил Кришна Сингх в интервью
У Индии выбора нет
Откажись от английского у них резко просядет инвестиционная привлекательность
Да и Китай начнет давить
А Прибалтика может отказаться
У нее под боком Европа
Им легче на немецкий перейти или тот же английский
Зачем им русский? Цитата:
родом из Шанхая2022:
На каком языке грузин будет общаться в Армении,
На каком языке грузин будет общаться в Армении,
На каком языке итальянец общается в германии? Пытается на немецком наверно
Цитата:
родом из Шанхая2022:
а таджик в Узбекистане?
а таджик в Узбекистане?
На узбекском котрый таджики отлично знают многие
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Русские помогали населению, развивали образование, литературу, искусство. Англичане и на грамм нам не помогли.
Русские помогали населению, развивали образование, литературу, искусство. Англичане и на грамм нам не помогли.
Так не помогли что индусы сейчас высокопрофессиональные врачи по миру выученные в английских университетах)
m
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Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 22:44
Цитата:
Уточните когда. А впрочем и так видно...
Цитата:
У вас проблема. Две. Вы плохо читаете текст. Вы плохо усваиваете прочитанное. Не вижу смысла дискутировать....
abaika95:
Нет не родился
Нет не родился
Уточните когда. А впрочем и так видно...
Цитата:
abaika95:
Если в стране молока много то очереди за ним не появляются Значит что-то где-то этого молока всё-таки не много было?
Если в стране молока много то очереди за ним не появляются Значит что-то где-то этого молока всё-таки не много было?
У вас проблема. Две. Вы плохо читаете текст. Вы плохо усваиваете прочитанное. Не вижу смысла дискутировать....
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 22:48
Цитата:
abaika95: На узбекском котрый таджики отлично знают многиеТаджики не знают узбекский. Это казахи знают, там много че похоже, но не таджики. У них ваще другой язык. Не вам ли знать.
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