Отправлено: - 22:31

mks2703:

Если ничего об этом не знаете и ничего в этом не смыслите.

mks2703:

Если вы в 95 родились

mks2703:

то и ваши родители ничего не знают о том времени

mks2703:

В середине 80-х и 90-х Союз разваливался благодаря перестройке.

mks2703:

Подбешивает молодежь, которая не жила в то время, но с умным видом знатоков, рассуждает об этом

mks2703:

Как было в Казахстане.

mks2703:

Молока было много

mks2703:

Очереди за молоком появились в конце 80-х.

mks2703:

Худые коровешки, свиньи как собачонки.

mks2703:

Если не считать Москву и Питер. Всё в первую очередь шло по союзным республикам. Прибалтика, Кавказ, Среднеазиатские республики, ну и ударные стройки.

mks2703:

Был на практике в 82 году на Волгоградском тракторном заводе. У них уже тогда сливочное масло продавалось по талонам 200 гр на человека. Мяса было мало

mks2703:

Зато сейчас с едой всё хорошо, половина выращена на химии и генной инженерии. Практически всем хорошо.

mks2703:

не хотел с вами дискутировать, но вы же будете думать, что ваш взгляд на тот мир правильный, это далеко не так...

Гога:

--- ---казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! это тебе Абайка ответил

Цитата:Знаю и мыслюЕсли вы жили в СССР это не значит что вы чето видели и уж темболее понимаетеТут люди про 2022 котрый был два года назад не понимаютКучу чуши уже накидалиА вы вообще видели мелкую картину которая со временем могла исказитсяЯ же изучаю источники, мнения непосредственных участников различных событий итдВас же опыт это поедание мороженого в 75 и думаете какой СССР был крутой)Цитата:Нет не родился Цитата:Знают столько сколько и выМолодость прошла на 70-80ые)Но я на их мнение тоже слабо опираюсьЦитата:ЛогичноА перестройку кто начал? Сорос и ЦРУ?Цитата:А меня подбешивает Путин котрый не жил при рюрике а лезет рассуждать о том времениЦитата:Ну вот видитеВы истеря про молодежь и якобы свою объективностьСразу выдаёте тему про КазахстанА как было в России знаете? А как в Украине?Зачем мне ваша советская провинциальная история?Цитата:Цитата:Если в стране молока много то очереди за ним не появляютсяЗначит что-то где-то этого молока всё-таки не много было?Цитата:Как это отменяет мой аргумент про нехватку колбасы?Цитата:Странно то что и сейчас на Кавказе и в средней Азии мяса и молока завались с фруктами и все дешевле чем в РоссииКто кого кормил то?Цитата:Как это отменяет мои аргументы про нехватку продуктов в СССР?Цитата:Так не покупайте дешёвую российскую химию особенно мясоБерите нормальное местноеЦитата:Я и сейчас так думаюВы ничем меня не переубедилиДаже наоборотПодтвердили Цитата:Он перепутал по всей видимостиСейчас социологи вытащили формулыПо которым казахов без голода было бы 7 млн в 30ыеА дальше сравнив с узбекским повышением рождаемости казахов было бы сейчас 30 млнНо я не верю в эти цифрыПри этом 1 млн погибших от голода никто не отменял