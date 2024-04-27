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≡ «Мы не против вас, мы по одну сторону» - Предприниматели убеждают лесников, что запрет мангальных зон лишь навредит природе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49075
«Мы не против вас, мы по одну сторону» - Предприниматели убеждают лесников, что запрет мангальных зон лишь навредит природе
Отправлено: 27.04.24 - 16:37
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Ну и бизнесу, конечно. Вокруг Костаная в последние годы сформировалось немало коммерческих объектов, которые предлагают гражданам организованный отдых на природе. Расширились традиционные локации, возникли новые, ведь в государстве на щит подняли идею развития внутреннего туризма. А она включала и оказание сервисных услуг отдыхающим, в том числе возможность выпить чаю из самовара, пожарить шашлык на мангале. Но в марте этого года те, кто такой бизнес развивал, получили удар под дых.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3342
Re: «Мы не против вас, мы по одну сторону» - Предприниматели...
Отправлено: 27.04.24 - 16:37
#1
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решат вопрос. вопрос только в сумме. В итоге отдых на базах станет дороже.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1291
Re: «Мы не против вас, мы по одну сторону» - Предприниматели...
Отправлено: 27.04.24 - 16:46
#2
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"Челолвек в футляре" рулит.
А здравый смысл спит мёртвым сном.
...
Но!
Когда пожары начнутся из-за "диких" отдыхающих, виноватыми всё-равно будут объявлены хозяева баз отдыха.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14541
Re: «Мы не против вас, мы по одну сторону» - Предприниматели...
Отправлено: 27.04.24 - 17:17
#3
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Цитата:
юля елиссева:
В итоге отдых на базах станет дороже.

Так же как и в марте после проверок подымут цены на одежду. 3.5 ляма полюбому повешают на покупателя а не на бизнес.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
151
Re: «Мы не против вас, мы по одну сторону» - Предприниматели...
Отправлено: 27.04.24 - 18:22
#4
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В общем если честно не сторонник такого бизнеса и шашлыков в лесу. Но вот что хотел сказать, в Амане , где то с месяц назад не стесняясь костры из веток жгли..
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