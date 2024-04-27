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Ну и бизнесу, конечно. Вокруг Костаная в последние годы сформировалось немало коммерческих объектов, которые предлагают гражданам организованный отдых на природе. Расширились традиционные локации, возникли новые, ведь в государстве на щит подняли идею развития внутреннего туризма. А она включала и оказание сервисных услуг отдыхающим, в том числе возможность выпить чаю из самовара, пожарить шашлык на мангале. Но в марте этого года те, кто такой бизнес развивал, получили удар под дых.