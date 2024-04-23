Отправлено: - 16:46

abaika95:

Я молодой и мне сейчас аргументами докажут что мяса была навалом в магазинах и за колбасой в Москву никто не ездил называя электрички колбасными поездами Магазины ломились от явств и товаров И в очередях никто за молоком не стоял потомучто его везде завались Ведь колхозы работали на полную катушку а значит и молока должно хватать всем

[Исправлено: mks2703, 27.04.2024 - 17:49]

Цитата:Раз вы молодой, зачем лезете в диспут старичков. Если ничего об этом не знаете и ничего в этом не смыслите. Вам никто ничего не должен доказывать. Если вы в 95 родились, то и ваши родители ничего не знают о том времени. Разве, что дед с бабушкой.В середине 80-х и 90-х Союз разваливался благодаря перестройке.Подбешивает молодежь, которая не жила в то время, но с умным видом знатоков, рассуждает об этом. Начитается гугловской википедии (там не всегда "истина в последней инстанции"), насмотрится телепередач (сегодня так, завтра по-другому) и глаголят с видом знатоков.Как было в Казахстане.Молока было много. Не нормализованное из сухого молока и химии, а натуральное (свежее) - на розлив (я ходил за ним с двухлитровым бидоном), в стеклянных литровых бутылках и в треугольниках (появились чуть позже). Очереди за молоком появились в конце 80-х.С мясом и колбасой тоже было нормально. Где-то ближе к середине 80-х стало похуже. Могло быть и получше. Но старые мясокомбинаты плохо справлялись с работой. Возле мясокомбината, дожидаясь очереди, теряли в весе стада скотины. Мы работали на мясомбинате (монтировали холодильный цех), так вот некоторая скотина заходила туда на убой сильно теряя в весе. Худые коровешки, свиньи как собачонки. Многие представители с колхозов давали взятки, только чтобы их скотина недолго томилась в степи, ибо план по мясу в весовом измерении никто не отменял.Зато рыбы во все времена было завались.Потом с перестройкой появились талоны на сахар, на масло...В России дела с продовольствием были похуже. Если не считать Москву и Питер. Всё в первую очередь шло по союзным республикам. Прибалтика, Кавказ, Среднеазиатские республики, ну и ударные стройки. Не забываем, что Союз еще кормил полмира "дружественного".Был на практике в 82 году на Волгоградском тракторном заводе. У них уже тогда сливочное масло продавалось по талонам 200 гр на человека. Мяса было мало. Заходишь в столовую, четверг - рыбный день, а по факту и другие дни недели были рыбными.Зато шмотья импортного в магазинах было навалом, у нас такого изобилия не было. Мотоциклы Чезеты в свободной продаже. Финские Мальборо, Кент. Бухло импортное - дороговато, но было. Ходили на Мамаев Курган, подслушали разговор ветеранов, о том как они ругали помощь Союза Африке и другим странам, когда самим кушать нечего...В Союзе было много хорошего, но и плохое было, как без этого. Не бывает идеальных обществ. Ну и не бывает так, чтобы всем было хорошо, хотя то общество к этому стремилось.Зато сейчас с едой всё хорошо, половина выращена на химии и генной инженерии. Практически всем хорошо.пс: не хотел с вами дискутировать, но вы же будете думать, что ваш взгляд на тот мир правильный, это далеко не так...