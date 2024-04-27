Отправлено: - 11:44



"Почему, зная всё это ещё с осени прошлого года, нельзя было приоткрыть шлюзы и в течение всей зимы, потихоньку спускать воду, чтобы освободить место для весенней талой воды? Я не гидротехник, но то, что наши специалисты умудрились затопить половину области и даже достали до российского Кургана, смущает."

Первый - умение говорить.



Второй путь во власть - это родственные связи



Ну и третий путь во властные коридоры изобрёл Токаев. Это его молодёжный кадровый резерв.



Цитата:не смущает что в россии такие же гидротехники затопили наш уральск и актобе? что мешало там воду спускать?причем вода к нам в тобол пришла из челябинской области наполнив аятжитикару, денисовку и лисаковск лежащих ниже же не затопилоЦитата:Цитата:Цитата:автору на госслужбу точно не попастьговорить не умеет прыгая даже в тексте с темы на темуродни нетмолодым не считаетсяи 4 пункт даже делать ничего не умеет только критикует)