Отправлено: - 15:29

111:

Мы на Наурыз даже шашлыка не брали. Там же в основном паленое залежавшееся мясо.

111:

Под шубой даже в элитных магазинах брать опасно, они там кстати ты уверен, что очищают и моют сельдь от ленточных червей глистов? В весенней сельди сейчас, глисты почти в каждой рыбине.

Цитата:Щась пару месяцев, я бы не рискнул никакого мяса брать, кроме курицы...Цитата:Ну в этом плане я отчасти спокоен. Я беру сельдь и скумбрию, чтобы занести в организм Омегу-3, потом благополучно забываю о ней (о рыбе), 2-3 месяца, она всё это время томится в морозилке, где погибает всё, кроме Омеги-3. Потом достаю и употребляю, в вареном, зажаренном или соленом видах.пс: но бывают исключения канешно из правил, подвергаю организм опасности, покупая данные продукты для употребления с алкоголем, ну или чисто в лечебных целях - для подпитки организма полиненасыщенными жирными кислотами...есть одно обстоятельство, до нашего прилавка эти рыбы попадают в замороженном виде, что сильно сказывается на живучести нехороших паразитов...