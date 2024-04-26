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≡ Объекты, уязвимые перед террористами, проверили в Костанае. Итог - 3,5 млн тенге штрафов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49070
Объекты, уязвимые перед террористами, проверили в Костанае. Итог - 3,5 млн тенге штрафов
Отправлено: 26.04.24 - 13:26
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Проверку объектов, уязвимых в террористическом отношении, проводило управление по противодействию экстремизму ДП Костанайской области. По ее результатам полиция вынесла руководителям и собственникам организаций 42 предписания об устранении выявленных нарушений.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37754
Re: Объекты, уязвимые перед террористами, проверили в Костанае....
Отправлено: 26.04.24 - 13:26
#1
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Ну как то и сами эти службы за устаревшую технику, те же устаревшие винтовки, то же обмундирование, вижу пожарку годов 40х, что она может?
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
731
Re: Объекты, уязвимые перед террористами, проверили в Костанае....
Отправлено: 26.04.24 - 15:02
#2
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Цитата:
Итог - 3,5 млн тенге штрафов



Вот она - первопричина всех учений.
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