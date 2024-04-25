Отправлено: - 10:21

Skeptic:

Они понадобились не стране, а исключительно дельцам от бизнеса. Завозят мигрантов, которым можно платить значительно меньше, нежели местным рабочим. Но сейчас уже власти во многих регионах или совсем запрещают принимать на работу мигрантов, или ограничивают сферы, куда их можно принимать. А это означает, что скоро начнётся массовая депортация их на родину. Ибо без работы им в России нечего делать. Миграционную службу, где гражданство продавали налево и направо, уже начали шерстить.

Vit:

Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели. И передо мной парня молодому россияне ласты завернули. За справку. Не оригнл а копия. Я не выдержал. У меня то сын такой же. Вы че собаки. И все. Я туда же. Россия мать её.

Цитата:Цитата:Буквально неделю тому назад про мигрантов отмечали, ниже в видео Дмитрий Николаевич Дёмушкин на канале у Павла Иванова, разъяснял свою точку зрения по различным проблемным вопросам.Получается, с его слов мигранты нужны для того чтобы работать в отраслях где используется неквалифицированная рабочая сила. Потому что, в РФ не развиты высокие технологий, в сфере электроники, не достаточно роботов, производительность труда ниже в 6-10 раз чем в развитых странах Европы. Станки на заводах и фабриках устарели, часть из них перевезена после второй мировой войны, часть позже закуплена. Д.Н.Дёмушкин вопрошает, почему когда были сверхдоходы от продажи нефти и газа не модернизировали производства, не вкладывали в сельское хозяйство, не развивали различные отрасли экономики и.т.д.? Про Украину, образование и науку тоже грамотно разъяснил, надеюсь сказочники поймут и будут потихоньку прозревать.Серый Волк всегда хвастался мол Ласточки, Сапсаны и.т.д. бороздят по просторам необъятной страны, отмечали ранее, что двигатели немецкие Siemens. В связи с наложенными санкциями, проклятый Запад комплектующие не представляет. В отрасли авиации аналогично, так же, ранее отмечали на форуме и.т.д. В настоящее время Д.Н.Дёмушкин отмечает. что практически всё оборудование в нефте-газовой отрасли импортное. Безпилотниками выводят из строя НПЗ, комплектующие быстро приобрести затруднительно. Мягко говоря, больше половины микрочипов (80-90%) контрабандой завозится.Развитие будет не в изоляции, а в кооперации с цивилизованными странами. У последних технологий, развиты исследования в генетике и семенном материале, искусственный интеллект используется и.т.д.Товарищи сказочники, Европа не замерзнет, не дождётесь!Подробнее здесь: