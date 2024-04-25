---Марик , ещё раз , пока ты пошел за грушевым , обозначу свою позицию - Крым -это Россия , насчет 4 регионов - никогда эту тему не затрагивал .А вообще - лучше переговоры и мир . И насчет власти - никогда не был поклонником президента .Ещё есть вопросы ?
Закончилось признанием, заключением всевозможных договоров и сотрудничеством. А развал произошёл из-за того, что большевики понастроили заборов между народами, загнав их в резервации под названием "республики", тем самым заложив мину замедленного действия под государством, и из-за строительства большевизма вместо продекларированного социализма. ... А санкции России только на пользу пошли. Там, наконец-то очнулись, и занялись делом. Нам бы тоже не мешало взять с России пример, а не надеяться, что мы всё можем купить. Так что, всё у России будет нормально.
Skeptic: А санкции России только на пользу пошли. Там, наконец-то очнулись, и занялись делом. Нам бы тоже не мешало взять с России пример, а не надеяться, что мы всё можем купить. Так что, всё у России будет нормально.
Брать пример с России, рассмешили в очередной раз, быть в изоляции, без развития и технологий, как в осаждённой крепости, говорить, что кругом враги.
Я бы поддержал, если вы сказали: нам нужно построить подлинное демократическое государство, сосредоточенное на осуществлении прав человека или как в СССР - отчасти эгалитарном обществе (равенство), предполагающая создание общества с равными социальными и гражданскими правами всех членов общества, идеал равенство прав и возможностей и доступа .
Skeptic: Они понадобились не стране, а исключительно дельцам от бизнеса. Завозят мигрантов, которым можно платить значительно меньше, нежели местным рабочим. Но сейчас уже власти во многих регионах или совсем запрещают принимать на работу мигрантов, или ограничивают сферы, куда их можно принимать. А это означает, что скоро начнётся массовая депортация их на родину. Ибо без работы им в России нечего делать. Миграционную службу, где гражданство продавали налево и направо, уже начали шерстить.
Цитата:
Vit: Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели. И передо мной парня молодому россияне ласты завернули. За справку. Не оригнл а копия. Я не выдержал. У меня то сын такой же. Вы че собаки. И все. Я туда же. Россия мать её.
Буквально неделю тому назад про мигрантов отмечали, ниже в видео Дмитрий Николаевич Дёмушкин на канале у Павла Иванова, разъяснял свою точку зрения по различным проблемным вопросам.
Получается, с его слов мигранты нужны для того чтобы работать в отраслях где используется неквалифицированная рабочая сила. Потому что, в РФ не развиты высокие технологий, в сфере электроники, не достаточно роботов, производительность труда ниже в 6-10 раз чем в развитых странах Европы. Станки на заводах и фабриках устарели, часть из них перевезена после второй мировой войны, часть позже закуплена. Д.Н.Дёмушкин вопрошает, почему когда были сверхдоходы от продажи нефти и газа не модернизировали производства, не вкладывали в сельское хозяйство, не развивали различные отрасли экономики и.т.д.? Про Украину, образование и науку тоже грамотно разъяснил, надеюсь сказочники поймут и будут потихоньку прозревать.
Серый Волк всегда хвастался мол Ласточки, Сапсаны и.т.д. бороздят по просторам необъятной страны, отмечали ранее, что двигатели немецкие Siemens. В связи с наложенными санкциями, проклятый Запад комплектующие не представляет. В отрасли авиации аналогично, так же, ранее отмечали на форуме и.т.д. В настоящее время Д.Н.Дёмушкин отмечает. что практически всё оборудование в нефте-газовой отрасли импортное. Безпилотниками выводят из строя НПЗ, комплектующие быстро приобрести затруднительно. Мягко говоря, больше половины микрочипов (80-90%) контрабандой завозится.
Развитие будет не в изоляции, а в кооперации с цивилизованными странами. У последних технологий, развиты исследования в генетике и семенном материале, искусственный интеллект используется и.т.д.
Товарищи сказочники, Европа не замерзнет, не дождётесь!
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