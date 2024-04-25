Отправлено: - 09:12

111:

Блин, и почему в Рудном их не позатапливало..

111:

Людям хоть бы подфартило..

Цитата:Здесь у вас зависть проглядывается...Цитата:А тут вы пытаетесь оправдаться за предыдущее высказывание )))По факту да, дачники, если их приравняют (в чем можно не сомневаться)...станут самой выигрышной стороной в этом потопе...