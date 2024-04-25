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≡ "По дачникам вопрос не решен" - Как будут возмещать ущерб жилым домам, поврежденным паводком в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49067
"По дачникам вопрос не решен" - Как будут возмещать ущерб жилым домам, поврежденным паводком в Костанайской области
Отправлено: 25.04.24 - 21:49
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Власти предлагают два варианта: приобретение жилья из коммунального жилфонда и ИЖС. Об этом сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Лидия БЕЛЕНКО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37750
Re: "По дачникам вопрос не решен" - Как будут...
Отправлено: 25.04.24 - 21:49
#1
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Я дачу в Рудном за 70 тысяч продал.
Правда года два назад.
Блин, и почему в Рудном их не позатапливало..
Людям хоть бы подфартило..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
344
Re: "По дачникам вопрос не решен" - Как будут...
Отправлено: 26.04.24 - 09:12
#2
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Цитата:
111:
Блин, и почему в Рудном их не позатапливало..

Здесь у вас зависть проглядывается...
Цитата:
111:
Людям хоть бы подфартило..

А тут вы пытаетесь оправдаться за предыдущее высказывание )))

По факту да, дачники, если их приравняют (в чем можно не сомневаться)...станут самой выигрышной стороной в этом потопе...
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