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"По дачникам вопрос не решен" - Как будут возмещать ущерб жилым домам, поврежденным паводком в Костанайской области
"По дачникам вопрос не решен" - Как будут возмещать ущерб жилым домам, поврежденным паводком в Костанайской области
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