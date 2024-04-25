Отправлено: - 08:57

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Вот так они не доверяют своему народу..

Цитата:Ну а вы как хотели? Люди разные, думают, под шумок почему бы не провернуть.В начале 90-х в Зайсан ездили, дома строить людям пострадавшим от землетрясения. Там сами местные подходили к нам и говорили, у кого реально дома треснули, а кто трактором помог появиться трещинам...