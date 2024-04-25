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Пришли поговорить с акимом - Дачники из «Мичуринца» и «Садовода» попытались задать вопросы властям в Костанае. Что им ответили?
Пришли поговорить с акимом - Дачники из «Мичуринца» и «Садовода» попытались задать вопросы властям в Костанае. Что им ответили?
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