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≡ Пришли поговорить с акимом - Дачники из «Мичуринца» и «Садовода» попытались задать вопросы властям в Костанае. Что им ответили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49067
Пришли поговорить с акимом - Дачники из «Мичуринца» и «Садовода» попытались задать вопросы властям в Костанае. Что им ответили?
Отправлено: 25.04.24 - 21:46
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Инициативная группа дачников садовых обществ "Мичуринец" и "Садовод" пришла в акимат Костаная. Просили организовать встречу с главой города или его представителем, чтобы он ответил на их вопросы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37750
Re: Пришли поговорить с акимом - Дачники из «Мичуринца» и...
Отправлено: 25.04.24 - 21:46
#1
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Телек хотел отдать сломанный, диагональ 55 что ли, дачникам, чтобы сказали что затонул, но говорят там чуть ли не следователи из отдела убийств по особо важным делам работают, чтоб доказать что мебель подкинута..
Вот так они не доверяют своему народу..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
344
Re: Пришли поговорить с акимом - Дачники из «Мичуринца» и...
Отправлено: 26.04.24 - 08:57
#2
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Цитата:
111:
Вот так они не доверяют своему народу..


Ну а вы как хотели? Люди разные, думают, под шумок почему бы не провернуть.
В начале 90-х в Зайсан ездили, дома строить людям пострадавшим от землетрясения. Там сами местные подходили к нам и говорили, у кого реально дома треснули, а кто трактором помог появиться трещинам...
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