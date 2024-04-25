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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 379 из 380«1...377378379380»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:29
#5671
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Цитата:
Гога:
Это официальные данные

Твои личные?
Ну придумай еще чего нибудь, можен нас печенегов было два человека вообще?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:29
#5672
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Цитата:
111:
Я тебе дал его

----Нет , ответа не было . Чисто отписка . Без официальных данных .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:30
#5673
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Цитата:
Гога:
Без официальных данных .

Я не верю фашистким официальным данным, кто вырезал казахов с 1917го года.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:31
#5674
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Про украинцев тоже много чего придумали, то что их нет.
А они ведь есть
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:32
#5675
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Про НКВДшников, что их не было в расстреле поляков, и что Гитлер не хотел воевать, что поляки напали на Германию.
Вон как оно
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:33
#5676
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Цитата:
111:
Я не верю фашистким официальным данным, кто вырезал казахов с 1917го года.

---Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:34
#5677
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Дошло до того, что ваш Путин сказал, что Гитлер ни в чем не виноват.
И это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:34
#5678
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Цитата:
Гога:
Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?

У нас через узун кулак поколениями передается, вся ложь и зверства коммунистических фашистов.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:37
#5679
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Цитата:
Гога:
-Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?

если их было всего 3,6 миллиона
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:40
#5680
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Цитата:
Гога:
если их было всего 3,6 миллиона

Нет, каждый аул, каждый род знал, сколько людей было
Это что за год, 2026?
Когда вырезали уже столько казахов коммунисты?
Где 1913?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:41
#5681
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Цитата:
Гога:
если их было всего 3,6 миллиона

Не надо тут врать то, и украинцев модет тоже было пару миллионов?
Ты вообще, суешь какую то бумагу, сам то хоть понял что это?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:45
#5682
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Цитата:
111:
украинцев модет

----Не уходи от темы , украинцы тут не причем . Как можно вырезать 7 миллионов , при наличии 3,6 миллионов ? Адекватного ответа не будет . как всегда . грустно .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:47
#5683
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Цитата:
111:
Это что за год, 2026?

----Вроде ясно видно --1926-1939
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:55
#5684
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Цитата:
Гога:
ясно видно --1926-1939

Это когда коммунисты пришли к власти?
Че ты там мне городишь?
Еще раз, где данные 1913го года?
Когда нас было не менее 15ти миллионов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37711
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:58
#5685
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Цитата:
Гога:
Как можно вырезать 7 миллионов , при наличии 3,6 миллионов ?

Ты дал какую то нарисованную бумажку, которой на самом деле нет.
С 1926го года, когда казахов уже вырезали в основном.
Бумажка фарс.
Потому говорю, отвечать на какое то глупейшее, какой то неадекватный вопрос вранье, зачем?
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