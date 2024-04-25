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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:29
Цитата:
Твои личные?
Ну придумай еще чего нибудь, можен нас печенегов было два человека вообще?
Гога:
Это официальные данные
Это официальные данные
Твои личные?
Ну придумай еще чего нибудь, можен нас печенегов было два человека вообще?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:29
Цитата:
----Нет , ответа не было . Чисто отписка . Без официальных данных .
111:
Я тебе дал его
Я тебе дал его
----Нет , ответа не было . Чисто отписка . Без официальных данных .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:30
Цитата:
Я не верю фашистким официальным данным, кто вырезал казахов с 1917го года.
Гога:
Без официальных данных .
Без официальных данных .
Я не верю фашистким официальным данным, кто вырезал казахов с 1917го года.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:31
Про украинцев тоже много чего придумали, то что их нет.
А они ведь есть
А они ведь есть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:32
Про НКВДшников, что их не было в расстреле поляков, и что Гитлер не хотел воевать, что поляки напали на Германию.
Вон как оно
Вон как оно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:33
Цитата:
---Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?
111:
Я не верю фашистким официальным данным, кто вырезал казахов с 1917го года.
Я не верю фашистким официальным данным, кто вырезал казахов с 1917го года.
---Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:34
Дошло до того, что ваш Путин сказал, что Гитлер ни в чем не виноват.
И это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные..
И это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:34
Цитата:
У нас через узун кулак поколениями передается, вся ложь и зверства коммунистических фашистов.
Гога:
Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?
Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?
У нас через узун кулак поколениями передается, вся ложь и зверства коммунистических фашистов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:37
Цитата:
если их было всего 3,6 миллиона
Гога:
-Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?
-Хорошо , приведи источник , что коммунисты вырезали 7 миллионов казахов ?
если их было всего 3,6 миллиона
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:40
Цитата:
Нет, каждый аул, каждый род знал, сколько людей было
Это что за год, 2026?
Когда вырезали уже столько казахов коммунисты?
Где 1913?
Гога:
если их было всего 3,6 миллиона
если их было всего 3,6 миллиона
Нет, каждый аул, каждый род знал, сколько людей было
Это что за год, 2026?
Когда вырезали уже столько казахов коммунисты?
Где 1913?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:41
Цитата:
Не надо тут врать то, и украинцев модет тоже было пару миллионов?
Ты вообще, суешь какую то бумагу, сам то хоть понял что это?
Гога:
если их было всего 3,6 миллиона
если их было всего 3,6 миллиона
Не надо тут врать то, и украинцев модет тоже было пару миллионов?
Ты вообще, суешь какую то бумагу, сам то хоть понял что это?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:45
Цитата:
----Не уходи от темы , украинцы тут не причем . Как можно вырезать 7 миллионов , при наличии 3,6 миллионов ? Адекватного ответа не будет . как всегда . грустно .
111:
украинцев модет
украинцев модет
----Не уходи от темы , украинцы тут не причем . Как можно вырезать 7 миллионов , при наличии 3,6 миллионов ? Адекватного ответа не будет . как всегда . грустно .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:47
Цитата:
----Вроде ясно видно --1926-1939
111:
Это что за год, 2026?
Это что за год, 2026?
----Вроде ясно видно --1926-1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:55
Цитата:
Это когда коммунисты пришли к власти?
Че ты там мне городишь?
Еще раз, где данные 1913го года?
Когда нас было не менее 15ти миллионов?
Гога:
ясно видно --1926-1939
ясно видно --1926-1939
Это когда коммунисты пришли к власти?
Че ты там мне городишь?
Еще раз, где данные 1913го года?
Когда нас было не менее 15ти миллионов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 17:58
Цитата:
Ты дал какую то нарисованную бумажку, которой на самом деле нет.
С 1926го года, когда казахов уже вырезали в основном.
Бумажка фарс.
Потому говорю, отвечать на какое то глупейшее, какой то неадекватный вопрос вранье, зачем?
Гога:
Как можно вырезать 7 миллионов , при наличии 3,6 миллионов ?
Как можно вырезать 7 миллионов , при наличии 3,6 миллионов ?
Ты дал какую то нарисованную бумажку, которой на самом деле нет.
С 1926го года, когда казахов уже вырезали в основном.
Бумажка фарс.
Потому говорю, отвечать на какое то глупейшее, какой то неадекватный вопрос вранье, зачем?
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