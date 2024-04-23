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Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49060
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 23.04.24 - 17:33
«Почему мы так настроены против Ленина?» Вопрос ставит читатель казахскоязычного портала Аbai.kz. И приводит аргументы, доказывающие, что Ильич принес немало добра казахской нации.
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Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.02.24
- Сообщений:
- 3
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 09:29
Здесь ключевое слово "Если бы", а если бы не была Ленина, не было бы голодомора, где погибло по разным источникам от 2,5 до 3 млн казахов, и еще много таких если бы. Ленин всегда останется в истории Казахстана, с его отрицательными и положительными сторонами. Вообще надо смотреть в будущее, все Савок это в истории. Надо строить Казахстан не так как хочет один человек, а как этого хочет народ. Молодые люди сегодня стремятся к свободе, к праву выбора, путешествовать по всему миру, развиваться, получать образование, пользоваться новыми технологиями, а не закрыться в совке и считать весь мир своим врагом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6852
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 10:47
Ленин боролся за уничтожение несправедливости
Единственный в истории человечества (если не считать Спартака,Робингуда и ещё несколько перчон) кто объявил равенство всех граждан,бесклассовое общество. Это его последователи (Хрущев,Горбачев, Ельцин)извратили суть учения Ленина
Единственный в истории человечества (если не считать Спартака,Робингуда и ещё несколько перчон) кто объявил равенство всех граждан,бесклассовое общество. Это его последователи (Хрущев,Горбачев, Ельцин)извратили суть учения Ленина
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15698
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 10:53
Цитата:
Думал ладно
Я молодой и мне сейчас аргументами докажут что мяса была навалом в магазинах и за колбасой в Москву никто не ездил называя электрички колбасными поездами
Магазины ломились от явств и товаров
И в очередях никто за молоком не стоял потомучто его везде завались
Ведь колхозы работали на полную катушку а значит и молока должно хватать всем
Нет
Главный аргумент что США всем внушили что в СССР были очереди и не хватало продуктов и товаров)))
Знаете с таким уровнем демагогии и ресентимента я даже не удивлен что страна у вас развалилась сугубо из за ваших же действий
ЦРУ сами в шоке были как совки сами себя развалили))
Им же црущникам отчитываться надо, им млрд выделяли на борьбу с СССР
А тут бац и кормушка сама стухла
ЦРУ всеми силами пытались удержать Горбачева у власти, не хотели развала
Закрывали глаза на подавление митингов в Баку и Литве
Буш вон в Украину даже ездил на майдан просил не делать поспешных решений
Неееет
Коммунисты взяли и добили свою же страну назло бабушке))
А теперь плачутся в интернетах что злой дядька Сорос у них страну из под носа увел и рассказывает плохое про совок))
Цитата:
Автор отрицает ваше мнение
Либо одно либо другое вы обязаны поддерживать
Лесовик:
века),поверхностно знающие даже собственную историю. Немудрено , как говорится :"Бытие определяет сознание". Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда
века),поверхностно знающие даже собственную историю. Немудрено , как говорится :"Бытие определяет сознание". Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда
Думал ладно
Я молодой и мне сейчас аргументами докажут что мяса была навалом в магазинах и за колбасой в Москву никто не ездил называя электрички колбасными поездами
Магазины ломились от явств и товаров
И в очередях никто за молоком не стоял потомучто его везде завались
Ведь колхозы работали на полную катушку а значит и молока должно хватать всем
Нет
Главный аргумент что США всем внушили что в СССР были очереди и не хватало продуктов и товаров)))
Знаете с таким уровнем демагогии и ресентимента я даже не удивлен что страна у вас развалилась сугубо из за ваших же действий
ЦРУ сами в шоке были как совки сами себя развалили))
Им же црущникам отчитываться надо, им млрд выделяли на борьбу с СССР
А тут бац и кормушка сама стухла
ЦРУ всеми силами пытались удержать Горбачева у власти, не хотели развала
Закрывали глаза на подавление митингов в Баку и Литве
Буш вон в Украину даже ездил на майдан просил не делать поспешных решений
Неееет
Коммунисты взяли и добили свою же страну назло бабушке))
А теперь плачутся в интернетах что злой дядька Сорос у них страну из под носа увел и рассказывает плохое про совок))
Цитата:
Гога:
----А если я не люблю и то , и другое ?
----А если я не люблю и то , и другое ?
Автор отрицает ваше мнение
Либо одно либо другое вы обязаны поддерживать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15698
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 10:56
Цитата:
А Сталин куда делся?
Сталин главный извращенец дела ленина получается
Ленин пропагандировал интернационал и войну с капиталистами всего мира
А Сталин сказал нет,будет красная империя с царем-вождем а на мир пофиг
Будем с кем выгодно дружить даже с Гитлером
сайлау курманов:
Это его последователи (Хрущев,Горбачев, Ельцин)извратили суть учения Ленина
Это его последователи (Хрущев,Горбачев, Ельцин)извратили суть учения Ленина
А Сталин куда делся?
Сталин главный извращенец дела ленина получается
Ленин пропагандировал интернационал и войну с капиталистами всего мира
А Сталин сказал нет,будет красная империя с царем-вождем а на мир пофиг
Будем с кем выгодно дружить даже с Гитлером
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 12:36
Цитата:
abaika95:---Да не люблю ни Пепси ,ни Колу !И не пью .
Гога: ----А если я не люблю и то , и другое ? Автор отрицает ваше мнение Либо одно либо другое вы обязаны поддерживать
Гога: ----А если я не люблю и то , и другое ? Автор отрицает ваше мнение Либо одно либо другое вы обязаны поддерживать
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 12:39
Цитата:
abaika95:---Самое смешное ,что консервы с крабами стояли везде - просто их тогда , в 70х не ели .
магазины ломились от явств и товаров
магазины ломились от явств и товаров
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 12:40
Цитата:
----Какие именно года вы имеете ввиду ?
abaika95:
И в очередях никто за молоком не стоял
И в очередях никто за молоком не стоял
----Какие именно года вы имеете ввиду ?
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 12:50
***В то время лошадь стоила 91,5 копеек*** - откуда вы это взяли ?
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 13:03
Цитата:
-----Ответ будет ? Как можно вырезать 7 (семь) , притом , что было всего 3,6 ???
111:
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
-----Ответ будет ? Как можно вырезать 7 (семь) , притом , что было всего 3,6 ???
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 13:04
Цитата:
---Где и когда сказал ?
abaika95:
А Сталин сказал нет
А Сталин сказал нет
---Где и когда сказал ?
-
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