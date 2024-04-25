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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 00:34
Цитата:
----Список в студию , причем ----полный.
Kairat stayer:
Подавляющее количество стран не признает аннексию территории Украины
Подавляющее количество стран не признает аннексию территории Украины
----Список в студию , причем ----полный.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 00:37
Цитата:
----А можно все - таки на русскоязычном форуме писать на русском языке ?Что это за слово ? Из вашего личного языка?
111:
моцыки
моцыки
----А можно все - таки на русскоязычном форуме писать на русском языке ?Что это за слово ? Из вашего личного языка?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23000
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 00:51
Цитата:
Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем
Гога:
Из вашего личного языка?
Из вашего личного языка?
Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 00:55
Цитата:
----А , понял, это вместо родного , который не знает , а все за сына прячется ???
maxsaf:
Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем
Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем
----А , понял, это вместо родного , который не знает , а все за сына прячется ???
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 01:05
Цитата:
история, в том виде в каком она очевидно интересует местный истеблишмент - это ахинея и средство манипуляции. пользы от неё ни на грош.
"но вернёмся к нашим баранам" куда подевалось все это вот "эпоха развитого социализма" и прочие прелести совка. как вообще получилось что он закончился?
просто я вот как себе это все представляю: вот все так хорошо и замечательно, идеи стойки, страна прекрасна, жизнь хороша...и потом бац! приходит некий эфемерный условный сорос и за очень небольшие деньги без военного вторжения "нагибает" такую цветущую страну. и тут только один вопрос. "...ребят! вы д(неумные)ы?". ну разумеется нет. а как же тогда так вышло? а все несложно объясняется. просто без пинка сверху и по ниспадающей в совке ничего не делалось. он был таким "прекрасным" не потому что люди осознавали и стремились к этому обустройству страны. а потому что их пинками заставляли в нем жить. поэтому достаточно просто упразднить главных пинателей и вуаля! мы получаем постсоветские страны во всем их "великолепии". потому что именно это и есть тот самый "развитосоциалистический" совок без "генсеков" и "руководящей роли партии". вот так он выглядит. вот так ВЫ выглядите, страдатели совка.
Лесовик: Судя по всему, это написано молодым человеком,не жившим в эпоху развитого социализма (70- середина 80 х годов прошлого века),поверхностно знающие даже собственную историю.
история, в том виде в каком она очевидно интересует местный истеблишмент - это ахинея и средство манипуляции. пользы от неё ни на грош.
"но вернёмся к нашим баранам" куда подевалось все это вот "эпоха развитого социализма" и прочие прелести совка. как вообще получилось что он закончился?
просто я вот как себе это все представляю: вот все так хорошо и замечательно, идеи стойки, страна прекрасна, жизнь хороша...и потом бац! приходит некий эфемерный условный сорос и за очень небольшие деньги без военного вторжения "нагибает" такую цветущую страну. и тут только один вопрос. "...ребят! вы д(неумные)ы?". ну разумеется нет. а как же тогда так вышло? а все несложно объясняется. просто без пинка сверху и по ниспадающей в совке ничего не делалось. он был таким "прекрасным" не потому что люди осознавали и стремились к этому обустройству страны. а потому что их пинками заставляли в нем жить. поэтому достаточно просто упразднить главных пинателей и вуаля! мы получаем постсоветские страны во всем их "великолепии". потому что именно это и есть тот самый "развитосоциалистический" совок без "генсеков" и "руководящей роли партии". вот так он выглядит. вот так ВЫ выглядите, страдатели совка.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 07:01
Всем доброго утра, мира и добра, отдельным невежественным гражданам, желаю знаний, интелекта и эрудиций!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 07:12
Цитата:
Вы вроде, кажетесь человеком образованным, а элементарными знаниями не обладаете 😂😂😂.
Признали официально Крым российским 6 стран из 193. Список стран:
Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Куба и Северная Корея.
Гога:
Список в студию , причем ----полный.
Список в студию , причем ----полный.
Вы вроде, кажетесь человеком образованным, а элементарными знаниями не обладаете 😂😂😂.
Признали официально Крым российским 6 стран из 193. Список стран:
Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Куба и Северная Корея.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 07:28
Цитата:
Посмотрим, как себя поведут хлопчики-налетчики. Побрасав свои мотоциклы (моцыки), которые используют для штурмов, сделают ноги или в лоб будут таранить британские бронированные машины 😂😂😂.
maxsaf:
Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем
Четкие поцыки говорят "моцыки", тут все путем
Посмотрим, как себя поведут хлопчики-налетчики. Побрасав свои мотоциклы (моцыки), которые используют для штурмов, сделают ноги или в лоб будут таранить британские бронированные машины 😂😂😂.
1
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 37681
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 09:11
Цитата:
Ну..
Если ты не понимаешь разговорного русского, это не ко мне.
Обычно его не понимают те, у которых другой менталитет, азербайджанцы, немцы, не русские в общем.
Там как у вас, хлебом из мух уже кормят?
Я офигиваю..
А, тебе ни панимать..
Гога:
можно все - таки на русскоязычном форуме писать на русском языке
можно все - таки на русскоязычном форуме писать на русском языке
Ну..
Если ты не понимаешь разговорного русского, это не ко мне.
Обычно его не понимают те, у которых другой менталитет, азербайджанцы, немцы, не русские в общем.
Там как у вас, хлебом из мух уже кормят?
Я офигиваю..
А, тебе ни панимать..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 09:21
Цитата:
савсем беда
Kairat stayer:
эрудиций
эрудиций
савсем беда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 10:17
Цитата:
Цитата:
Сразу видно, что вы грамотей!
Тожи беда - интеллекта .
[Исправлено: Kairat stayer, 25.04.2024 - 11:22]
Kairat stayer:
интелекта
интелекта
Цитата:
electro:
савсем беда
савсем беда
Сразу видно, что вы грамотей!
Тожи беда - интеллекта .
[Исправлено: Kairat stayer, 25.04.2024 - 11:22]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 12:57
Цитата:
Kairat stayer:Подавляющее количество стран не признает аннексию территории Украины,---В ООН зарегистрировано более 190 стран, на регулярной основе помогают более 50.-----------------------------------------------И где подавляющее количество !!!!!!! Всего -то около 25 %!!!
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1282
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 13:03
Вот любопытно...
Кого волнуют эти "непризнания"?
И как сильно эти "непризнания" влияют на жителей Крыма и Донбасса?
В своё время СССР вообще, как государство, эти "цивилизованные" признавать не хотели. И чем дело закончилось?
Так что - пустое всё это.
Кого волнуют эти "непризнания"?
И как сильно эти "непризнания" влияют на жителей Крыма и Донбасса?
В своё время СССР вообще, как государство, эти "цивилизованные" признавать не хотели. И чем дело закончилось?
Так что - пустое всё это.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 13:33
Цитата:
так учитесь, пока мы живы!
а насчет "интелекта", вполне возможно, была опечатка, могла не сработать клавиатура...
но "й" и "и" находятся в разных местах. Это НЕВОЗМОЖНО случайно нажать.
Kairat stayer:
Сразу видно, что вы грамотей!
Сразу видно, что вы грамотей!
так учитесь, пока мы живы!
а насчет "интелекта", вполне возможно, была опечатка, могла не сработать клавиатура...
но "й" и "и" находятся в разных местах. Это НЕВОЗМОЖНО случайно нажать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.04.24 - 14:07
Цитата:
Выше речь шла о непризнании странами, оказание помощи и признание различны по значению. Страной агрессором признали более 100 стран, также другое значение имеет.
Гога:
И где подавляющее количество !!!!!!! Всего -то около 25 %!!!
И где подавляющее количество !!!!!!! Всего -то около 25 %!!!
Выше речь шла о непризнании странами, оказание помощи и признание различны по значению. Страной агрессором признали более 100 стран, также другое значение имеет.
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