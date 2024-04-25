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≡ "Сказал, что прокурор требует деньги" - Адвоката Олега Бранцева обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в суде Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49059
"Сказал, что прокурор требует деньги" - Адвоката Олега Бранцева обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в суде Рудного
Отправлено: 25.04.24 - 09:46
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По версии обвинения, в феврале 2024 года Бранцев предложил своему подзащитному из Рудного дать взятку сотрудникам прокуратуры. При этом никаких договоренностей с прокурорами у адвоката не было.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1385
Re: "Сказал, что прокурор требует деньги" - Адвоката...
Отправлено: 25.04.24 - 09:46
#1
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Так он же до адвокатуры трудился в прокуратуре. Однако мутная история,наверно Дартаньян "Один за всех и все за одного" ;-)
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