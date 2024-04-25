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Лесовик: Судя по всему, это написано молодым человеком,не жившим в эпоху развитого социализма (70- середина 80 х годов прошлого века),поверхностно знающие даже собственную историю.

Цитата:история, в том виде в каком она очевидно интересует местный истеблишмент - это ахинея и средство манипуляции. пользы от неё ни на грош."но вернёмся к нашим баранам" куда подевалось все это вот "эпоха развитого социализма" и прочие прелести совка. как вообще получилось что он закончился?просто я вот как себе это все представляю: вот все так хорошо и замечательно, идеи стойки, страна прекрасна, жизнь хороша...и потом бац! приходит некий эфемерный условный сорос и за очень небольшие деньги без военного вторжения "нагибает" такую цветущую страну. и тут только один вопрос. "...ребят! вы д(неумные)ы?". ну разумеется нет. а как же тогда так вышло? а все несложно объясняется. просто без пинка сверху и по ниспадающей в совке ничего не делалось. он был таким "прекрасным" не потому что люди осознавали и стремились к этому обустройству страны. а потому что их пинками заставляли в нем жить. поэтому достаточно просто упразднить главных пинателей и вуаля! мы получаем постсоветские страны во всем их "великолепии". потому что именно это и есть тот самый "развитосоциалистический" совок без "генсеков" и "руководящей роли партии". вот так он выглядит. вот так ВЫ выглядите, страдатели совка.