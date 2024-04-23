Отправлено: - 21:04

abaika95:

Перво наперво экономика потом уже идеология И все работы по обустройству быта и культуры для местных народов это вынужденный налог чтобы сильно не бузили и не возмущались Нате вам казахи театр и балет и плевать что они имеют мало общество с вашей культурой

Цитата:Судя по всему, это написано молодым человеком,не жившим в эпоху развитого социализма (70- середина 80 х годов прошлого века),поверхностно знающие даже собственную историю. Немудрено , как говорится :"Бытие определяет сознание". Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда, в период с 1995 по 2020 год в Казахстане потрачено около 100 миллионов долларов. Угадайте на что? Больше потратили только в России, а также в Киргизии, Армении, Грузии и Украине — в последних четырёх это дало известный результат. Очевидно, нацелены все эти деятели и на результат в Казахстане. Как заявил в своём докладе на Гражданском форуме в Нур-Султане министр общественного развития Дархан Калетаев, в последние 15 лет общее число НКО в республике значительно выросло: если в 2003 году их было около двух тысяч, то сейчас — 22 тысячи. Примерно 200 неправительственных организаций Казахстана получают иностранное финансирование, 70% средств приходит из США. По словам Калетаева, сегодня в Казахстане действуют 53 международных организации, 30 иностранных государственных организаций, 77 зарубежных НКО и фондов. Главной целью всех поддерживаемых США информационных проектов в Казахстане является ментально-психологический отрыв населения республики от России и подрыв позиций РФ в Центральной Азии. При этом ставка, как и в других бывших республиках, делается на молодёжь, которая должна быть воспитана на "западных ценностях", негативно настроена по отношению к России. И Вы думаете ,что их интересуют национальная идентичность и благо казахского народа? В первую очередь - нас (я не отрываю себя от народа Казахстана) хотят противопоставить России,ну и свои меркантильные интересы. К примеру, сегодня вот прибыл в Казахстан бывший премьер и СОВЕТНИК Назарбаева Д.Кэмерон. А известно ли Вам , мой юный друг ,что совсем недавно (с месяц назад) было подписано соглашение, по которому разведка,разработка и добыча ВСЕХ редкоземельных металлов Казахстана отдана Великобритании? Не секрет, что по подписанным соглашениям в 1993 году Казахстану достаётся от нефтегазового пирога 2-5 % ?? Стыдоба.. А Вы здесь плачете ,колониальная зависимость и прочее, строили города и воспитывали учёных, артистов, композиторов и прочую элиту с мировыми именами..на заводы видите ли не пускали.. Ответьте мне сколько городов построили с нуля в независимом Казахстане? Мне это напомнило сцену из моей жизни 30 летней давности, когда я зашёл в собственный подъезд (кооперативного кстати дома) и увидел справляющего нужду старика. На моё :"Ну как же так агай?" я впервые услышал тезис о колонизаторах ,которые "понаехали, всё захватили и прочее.." Вот так в собственной жизненной неустроенности, может даже бедах можно обвинить кого угодно и оправдать себя.. А уж затасканная байка про колхозы и колбасные поезда , голодомор и прочее -это даже уже начало приедаться, лекала одни во всех постсоветских республиках. Вы ведь не РФ обвиняете, вы обвиняете политическую формацию, которую нынешнему поколению ЕГЭ , СОЧей и СОРов никогда не достичь. Я то ведь к примеру помню и видел,как в начале 90-х днём и ночью с разваливавшихся колхозов везли скот на забой предприимчивые кавказцы (Костанайский мясокомбинат работал в 3 смены ),резали ВСЁ и молодняк и племенной скот. От той эпохи остались следы "более высокой цивилизации" в бывших колхозах/миллионерах-развалины детсадов, ДК,клубов,ферм , дорог, водопроводов и прочее.. Кстати ,если говорить об "убыточности" колхозов (да, давалось это нелегко, строили и подымали тяжело ,да и война сказалась)- обратимся к статистике: « В 1989 году в СССР бы­ло 24720 колхозов. Они да­­ли 21 млрд. руб. прибыли. Убы­точ­ных бы­ло на всю страну 275 колхозов (1%), и все их убыт­ки в сумме сос­тавили 49 млн. руб. - 0,2% от прибыли колхозной системы. Смехо­твор­­ная величина. В целом рентабельность кол­хозов составила 38,7%. Колхозы и совхозы вовсе не "висели камнем на шее госу­дар­­­ства" - напротив, в отличие от Запада наше село всегда суб­си­ди­ровало город.» Да , для нынешних рвачей -рентабельность 38,7% мизер, хапнуть так сразу 200-300% ,но очень даже неплохо.Сейчас страна говядину везёт с Эмиратов, буйволятину с Индии,кенгурятину..дожились! Да, был мал ассортимент,но всё было натуральное и по ГОСТам.. Я как человек, проживший в городе более 60 лет,могу ответственно сказать,что все эти дефициты, талоны начались с эпохи Горбачёва. Оплёвывать прошлое и достижения (многими которыми мы до сих пор пользуемся и гордимся ,в т.ч. великим поколением), просто неумно ,да и безнравственно. Изучайте историю , читайте литературу в т.ч. научную и пишите аргументированно, а не по методичкам. А то ведь скоро вектор поменяется, все будут потомками чингизидов и опять всё переписывать!