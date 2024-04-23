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Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49058
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 23.04.24 - 17:33
«Почему мы так настроены против Ленина?» Вопрос ставит читатель казахскоязычного портала Аbai.kz. И приводит аргументы, доказывающие, что Ильич принес немало добра казахской нации.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37679
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 12:49
Хм..
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Наверно растили бы детей, внуков, правнуки бы были уже взрослые..
Вопрос конечно про мертвых казахов очень ужасный..
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Наверно растили бы детей, внуков, правнуки бы были уже взрослые..
Вопрос конечно про мертвых казахов очень ужасный..
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 342
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 12:57
Цитата:
Согласен. Некрасиво поступил бывший колхозник, ставший журналистом. Частники они такие...
Цитата:
Это такой голимый бред, что даже не хочется дискутировать. Можно канешно найти грязь в чистой комнате, там за плинтусами или под ванной, но стоит ли это делать, вопрос?
abaika95:
А ветераны ютились в землянках Работяги жили в бараках Зато молодому журналисту только за то что он журналист и знает куда ныть дали сразу элитную хату в центре
А ветераны ютились в землянках Работяги жили в бараках Зато молодому журналисту только за то что он журналист и знает куда ныть дали сразу элитную хату в центре
Согласен. Некрасиво поступил бывший колхозник, ставший журналистом. Частники они такие...
Цитата:
abaika95:
Так города вам построим но жить там будут заселенные туда специалисты из России,ваше дело сельское Заводы и фабрики тоже для вас закрыты, если вы конечно как-то не умудрилась из совхоза выбраться, выучить русский для вас чужой язык, отучился в техникуме и устроится А когда казахи умудрялись пройти все уровни этого квеста и устроится на работу,многие приезжие ленинские специалисты ещё цокали языками "понаехали тут к нам в Алмату")))
Так города вам построим но жить там будут заселенные туда специалисты из России,ваше дело сельское Заводы и фабрики тоже для вас закрыты, если вы конечно как-то не умудрилась из совхоза выбраться, выучить русский для вас чужой язык, отучился в техникуме и устроится А когда казахи умудрялись пройти все уровни этого квеста и устроится на работу,многие приезжие ленинские специалисты ещё цокали языками "понаехали тут к нам в Алмату")))
Это такой голимый бред, что даже не хочется дискутировать. Можно канешно найти грязь в чистой комнате, там за плинтусами или под ванной, но стоит ли это делать, вопрос?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15696
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 13:41
Цитата:
Хорошо что вы сами это понимаете
Что поступили так себе
Настоящий коммунист отдал бы квартиру студентам из Анголы
А вы получается так
За хатку советскую власть хвалили
Цитата:
Ну вы же сделали
Подняли вопрос о Ленине что без него казахов якобы не было
Грязь? Грязь!
mks2703:
Согласен. Некрасиво поступил бывший колхозник, ставший журналистом. Частники они такие...
Согласен. Некрасиво поступил бывший колхозник, ставший журналистом. Частники они такие...
Хорошо что вы сами это понимаете
Что поступили так себе
Настоящий коммунист отдал бы квартиру студентам из Анголы
А вы получается так
За хатку советскую власть хвалили
Цитата:
mks2703:
Можно канешно найти грязь в чистой комнате, там за плинтусами или под ванной, но стоит ли это делать, вопрос?
Можно канешно найти грязь в чистой комнате, там за плинтусами или под ванной, но стоит ли это делать, вопрос?
Ну вы же сделали
Подняли вопрос о Ленине что без него казахов якобы не было
Грязь? Грязь!
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 342
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 14:03
Цитата:
Вы статью хорошо прочитали? Начало статьи (там указан автор)...
Про грязь отвечать не буду. Вполне возможно, без Ленина, вас могло не быть на этом свете...
В 1974 году я пошел во 2 класс...
[Исправлено: mks2703, 24.04.2024 - 15:06]
abaika95:
Хорошо что вы сами это понимаете Что поступили так себе Настоящий коммунист отдал бы квартиру студентам из Анголы А вы получается так За хатку советскую власть хвалили
Хорошо что вы сами это понимаете Что поступили так себе Настоящий коммунист отдал бы квартиру студентам из Анголы А вы получается так За хатку советскую власть хвалили
Вы статью хорошо прочитали? Начало статьи (там указан автор)...
Про грязь отвечать не буду. Вполне возможно, без Ленина, вас могло не быть на этом свете...
В 1974 году я пошел во 2 класс...
[Исправлено: mks2703, 24.04.2024 - 15:06]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15696
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 14:11
Цитата:
Типичная уловка манипулятора
Если ты против Сталина значит ты за Гитлера
Если ты не любишь путина ты автоматически за США
Если ты не любишь кока колу то значит ты любишь пепси
Если ты критикуешь Ленина,значит ты любишь царя
А без зеркальных выпадов можно обойтись?
Мне что Ленин до одного места,что царь Николашка,что Сталин что Гитлер что Чингисхан
Цитата:
Получается все кто хорошо относится к Ленину должны свою 4ох комнатную квартиру отдать обратно государству?
Ведь брали они ее у Ленина
Он кончился
Возвращайте))
Цитата:
А до этого казахи были ниже Азербайджанцев а те в свою очередь были выши эстонцев в правах?))
Цитата:
Да зато россияне любят вспоминать как всей страной за колбасой в Москву ездили где эта колбаса только и была))
Чё это за страна такая?
Мяса море
Зерна море
Всего море
А купить нечего
И зерно ещё из Канады завозили
Цитата:
Ну судя по тому что, было миллион совхозов а колбасы в магазинах не было
То естественно бесполезно держать эти убыточные предприятия с огромной прислугой
Цитата:
Оно и видно
Судя по тому что у нас в стране происходит именно советские чиновники обученные в СССР у власти и сидят)
[Исправлено: abaika95, 24.04.2024 - 15:12]
такие моменты невольно начинаешь думать — неужели эти авторы мечтают вернуться в эпоху царской России? Кем были казахи в эпоху царя
Типичная уловка манипулятора
Если ты против Сталина значит ты за Гитлера
Если ты не любишь путина ты автоматически за США
Если ты не любишь кока колу то значит ты любишь пепси
Если ты критикуешь Ленина,значит ты любишь царя
А без зеркальных выпадов можно обойтись?
Мне что Ленин до одного места,что царь Николашка,что Сталин что Гитлер что Чингисхан
Цитата:
Выходит, те, кто враждебно относятся к Ленину, ностальгируют по царским временам, когда жили в условиях рабства?
Получается все кто хорошо относится к Ленину должны свою 4ох комнатную квартиру отдать обратно государству?
Ведь брали они ее у Ленина
Он кончился
Возвращайте))
Цитата:
Октябрьская революция, организованная Лениным, спасла казахов от многовекового безжалостного ига, уравняв их в правах с другими народами советского государства.
А до этого казахи были ниже Азербайджанцев а те в свою очередь были выши эстонцев в правах?))
Цитата:
В совхозе, где я жил, только крупно рогатого скота было 10 тысяч голов, сотни голов племенных лошадей, более 30 тысяч гектаров зерновых.
Да зато россияне любят вспоминать как всей страной за колбасой в Москву ездили где эта колбаса только и была))
Чё это за страна такая?
Мяса море
Зерна море
Всего море
А купить нечего
И зерно ещё из Канады завозили
Цитата:
После обретения Независимости по наущению капиталистов все совхозы были распущены.
Ну судя по тому что, было миллион совхозов а колбасы в магазинах не было
То естественно бесполезно держать эти убыточные предприятия с огромной прислугой
Цитата:
Сегодня многие чиновники, сидящие во власти, — выходцы из советской эпохи
Именно в тот период они бесплатно учились, получали образование, пользовались всеми благами той эпохи
Именно в тот период они бесплатно учились, получали образование, пользовались всеми благами той эпохи
Оно и видно
Судя по тому что у нас в стране происходит именно советские чиновники обученные в СССР у власти и сидят)
[Исправлено: abaika95, 24.04.2024 - 15:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 94
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 21:04
Цитата:
Судя по всему, это написано молодым человеком,не жившим в эпоху развитого социализма (70- середина 80 х годов прошлого века),поверхностно знающие даже собственную историю. Немудрено , как говорится :"Бытие определяет сознание". Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда, в период с 1995 по 2020 год в Казахстане потрачено около 100 миллионов долларов. Угадайте на что? Больше потратили только в России, а также в Киргизии, Армении, Грузии и Украине — в последних четырёх это дало известный результат. Очевидно, нацелены все эти деятели и на результат в Казахстане. Как заявил в своём докладе на Гражданском форуме в Нур-Султане министр общественного развития Дархан Калетаев, в последние 15 лет общее число НКО в республике значительно выросло: если в 2003 году их было около двух тысяч, то сейчас — 22 тысячи. Примерно 200 неправительственных организаций Казахстана получают иностранное финансирование, 70% средств приходит из США. По словам Калетаева, сегодня в Казахстане действуют 53 международных организации, 30 иностранных государственных организаций, 77 зарубежных НКО и фондов. Главной целью всех поддерживаемых США информационных проектов в Казахстане является ментально-психологический отрыв населения республики от России и подрыв позиций РФ в Центральной Азии. При этом ставка, как и в других бывших республиках, делается на молодёжь, которая должна быть воспитана на "западных ценностях", негативно настроена по отношению к России. И Вы думаете ,что их интересуют национальная идентичность и благо казахского народа? В первую очередь - нас (я не отрываю себя от народа Казахстана) хотят противопоставить России,ну и свои меркантильные интересы. К примеру, сегодня вот прибыл в Казахстан бывший премьер и СОВЕТНИК Назарбаева Д.Кэмерон. А известно ли Вам , мой юный друг ,что совсем недавно (с месяц назад) было подписано соглашение, по которому разведка,разработка и добыча ВСЕХ редкоземельных металлов Казахстана отдана Великобритании? Не секрет, что по подписанным соглашениям в 1993 году Казахстану достаётся от нефтегазового пирога 2-5 % ?? Стыдоба.. А Вы здесь плачете ,колониальная зависимость и прочее, строили города и воспитывали учёных, артистов, композиторов и прочую элиту с мировыми именами..на заводы видите ли не пускали.. Ответьте мне сколько городов построили с нуля в независимом Казахстане? Мне это напомнило сцену из моей жизни 30 летней давности, когда я зашёл в собственный подъезд (кооперативного кстати дома) и увидел справляющего нужду старика. На моё :"Ну как же так агай?" я впервые услышал тезис о колонизаторах ,которые "понаехали, всё захватили и прочее.." Вот так в собственной жизненной неустроенности, может даже бедах можно обвинить кого угодно и оправдать себя.. А уж затасканная байка про колхозы и колбасные поезда , голодомор и прочее -это даже уже начало приедаться, лекала одни во всех постсоветских республиках. Вы ведь не РФ обвиняете, вы обвиняете политическую формацию, которую нынешнему поколению ЕГЭ , СОЧей и СОРов никогда не достичь. Я то ведь к примеру помню и видел,как в начале 90-х днём и ночью с разваливавшихся колхозов везли скот на забой предприимчивые кавказцы (Костанайский мясокомбинат работал в 3 смены ),резали ВСЁ и молодняк и племенной скот. От той эпохи остались следы "более высокой цивилизации" в бывших колхозах/миллионерах-развалины детсадов, ДК,клубов,ферм , дорог, водопроводов и прочее.. Кстати ,если говорить об "убыточности" колхозов (да, давалось это нелегко, строили и подымали тяжело ,да и война сказалась)- обратимся к статистике: « В 1989 году в СССР было 24720 колхозов. Они дали 21 млрд. руб. прибыли. Убыточных было на всю страну 275 колхозов (1%), и все их убытки в сумме составили 49 млн. руб. - 0,2% от прибыли колхозной системы. Смехотворная величина. В целом рентабельность колхозов составила 38,7%. Колхозы и совхозы вовсе не "висели камнем на шее государства" - напротив, в отличие от Запада наше село всегда субсидировало город.» Да , для нынешних рвачей -рентабельность 38,7% мизер, хапнуть так сразу 200-300% ,но очень даже неплохо.Сейчас страна говядину везёт с Эмиратов, буйволятину с Индии,кенгурятину..дожились! Да, был мал ассортимент,но всё было натуральное и по ГОСТам.. Я как человек, проживший в городе более 60 лет,могу ответственно сказать,что все эти дефициты, талоны начались с эпохи Горбачёва. Оплёвывать прошлое и достижения (многими которыми мы до сих пор пользуемся и гордимся ,в т.ч. великим поколением), просто неумно ,да и безнравственно. Изучайте историю , читайте литературу в т.ч. научную и пишите аргументированно, а не по методичкам. А то ведь скоро вектор поменяется, все будут потомками чингизидов и опять всё переписывать!
abaika95:
Перво наперво экономика потом уже идеология И все работы по обустройству быта и культуры для местных народов это вынужденный налог чтобы сильно не бузили и не возмущались Нате вам казахи театр и балет и плевать что они имеют мало общество с вашей культурой
Перво наперво экономика потом уже идеология И все работы по обустройству быта и культуры для местных народов это вынужденный налог чтобы сильно не бузили и не возмущались Нате вам казахи театр и балет и плевать что они имеют мало общество с вашей культурой
Судя по всему, это написано молодым человеком,не жившим в эпоху развитого социализма (70- середина 80 х годов прошлого века),поверхностно знающие даже собственную историю. Немудрено , как говорится :"Бытие определяет сознание". Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда, в период с 1995 по 2020 год в Казахстане потрачено около 100 миллионов долларов. Угадайте на что? Больше потратили только в России, а также в Киргизии, Армении, Грузии и Украине — в последних четырёх это дало известный результат. Очевидно, нацелены все эти деятели и на результат в Казахстане. Как заявил в своём докладе на Гражданском форуме в Нур-Султане министр общественного развития Дархан Калетаев, в последние 15 лет общее число НКО в республике значительно выросло: если в 2003 году их было около двух тысяч, то сейчас — 22 тысячи. Примерно 200 неправительственных организаций Казахстана получают иностранное финансирование, 70% средств приходит из США. По словам Калетаева, сегодня в Казахстане действуют 53 международных организации, 30 иностранных государственных организаций, 77 зарубежных НКО и фондов. Главной целью всех поддерживаемых США информационных проектов в Казахстане является ментально-психологический отрыв населения республики от России и подрыв позиций РФ в Центральной Азии. При этом ставка, как и в других бывших республиках, делается на молодёжь, которая должна быть воспитана на "западных ценностях", негативно настроена по отношению к России. И Вы думаете ,что их интересуют национальная идентичность и благо казахского народа? В первую очередь - нас (я не отрываю себя от народа Казахстана) хотят противопоставить России,ну и свои меркантильные интересы. К примеру, сегодня вот прибыл в Казахстан бывший премьер и СОВЕТНИК Назарбаева Д.Кэмерон. А известно ли Вам , мой юный друг ,что совсем недавно (с месяц назад) было подписано соглашение, по которому разведка,разработка и добыча ВСЕХ редкоземельных металлов Казахстана отдана Великобритании? Не секрет, что по подписанным соглашениям в 1993 году Казахстану достаётся от нефтегазового пирога 2-5 % ?? Стыдоба.. А Вы здесь плачете ,колониальная зависимость и прочее, строили города и воспитывали учёных, артистов, композиторов и прочую элиту с мировыми именами..на заводы видите ли не пускали.. Ответьте мне сколько городов построили с нуля в независимом Казахстане? Мне это напомнило сцену из моей жизни 30 летней давности, когда я зашёл в собственный подъезд (кооперативного кстати дома) и увидел справляющего нужду старика. На моё :"Ну как же так агай?" я впервые услышал тезис о колонизаторах ,которые "понаехали, всё захватили и прочее.." Вот так в собственной жизненной неустроенности, может даже бедах можно обвинить кого угодно и оправдать себя.. А уж затасканная байка про колхозы и колбасные поезда , голодомор и прочее -это даже уже начало приедаться, лекала одни во всех постсоветских республиках. Вы ведь не РФ обвиняете, вы обвиняете политическую формацию, которую нынешнему поколению ЕГЭ , СОЧей и СОРов никогда не достичь. Я то ведь к примеру помню и видел,как в начале 90-х днём и ночью с разваливавшихся колхозов везли скот на забой предприимчивые кавказцы (Костанайский мясокомбинат работал в 3 смены ),резали ВСЁ и молодняк и племенной скот. От той эпохи остались следы "более высокой цивилизации" в бывших колхозах/миллионерах-развалины детсадов, ДК,клубов,ферм , дорог, водопроводов и прочее.. Кстати ,если говорить об "убыточности" колхозов (да, давалось это нелегко, строили и подымали тяжело ,да и война сказалась)- обратимся к статистике: « В 1989 году в СССР было 24720 колхозов. Они дали 21 млрд. руб. прибыли. Убыточных было на всю страну 275 колхозов (1%), и все их убытки в сумме составили 49 млн. руб. - 0,2% от прибыли колхозной системы. Смехотворная величина. В целом рентабельность колхозов составила 38,7%. Колхозы и совхозы вовсе не "висели камнем на шее государства" - напротив, в отличие от Запада наше село всегда субсидировало город.» Да , для нынешних рвачей -рентабельность 38,7% мизер, хапнуть так сразу 200-300% ,но очень даже неплохо.Сейчас страна говядину везёт с Эмиратов, буйволятину с Индии,кенгурятину..дожились! Да, был мал ассортимент,но всё было натуральное и по ГОСТам.. Я как человек, проживший в городе более 60 лет,могу ответственно сказать,что все эти дефициты, талоны начались с эпохи Горбачёва. Оплёвывать прошлое и достижения (многими которыми мы до сих пор пользуемся и гордимся ,в т.ч. великим поколением), просто неумно ,да и безнравственно. Изучайте историю , читайте литературу в т.ч. научную и пишите аргументированно, а не по методичкам. А то ведь скоро вектор поменяется, все будут потомками чингизидов и опять всё переписывать!
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 23:47
Цитата:
----В каком году ?
111:
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
----В каком году ?
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 23:50
Цитата:
----А если я не люблю и то , и другое ?
abaika95:
Если ты не любишь кока колу то значит ты любишь пепси
Если ты не любишь кока колу то значит ты любишь пепси
----А если я не люблю и то , и другое ?
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 41
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 23:52
Комментарий проходит проверку.
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 23:56
---Фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда, в период с 1995 по 2020 год в Казахстане потрачено около 100 миллионов долларов.---всего то по 4 ляма в год ???
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 23:56
Цитата:
----Здорово написали !!!
Лесовик:
----Здорово написали !!!
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 23:59
Цитата:
---Ты уже определись ? В прошлый раз было 6 миллионов ?
111:
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
---Ты уже определись ? В прошлый раз было 6 миллионов ?
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 00:09
Цитата:
111:---Как бы так ласково сказать , хотя это бесполезно .Откуда 7 миллионов ? Факты есть ? Ответ смотрите в следующем комменте ---- сколько было казахов в 1926 году .Официальная перепись населения .И где нашел 7 миллионов ?
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 00:10
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 00:39
Цитата:
----------------Вот тут зачем , мягко говоря , врать ?
111:
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты.
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты.
----------------Вот тут зачем , мягко говоря , врать ?
-
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