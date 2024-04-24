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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 374 из 374«1...372373374
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 12:44
#5596
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Цитата:
Kairat stayer:
С.В. Лавров говорит, что якобы на пороге ядерной экскалации

Да уж, скоро оккупантским фашистам будет вообще тяжело, и моцыки не помогут..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 15:00
#5597
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Бабушка.
Русская бабушка 85 лет, которую изнасиловал и убил герой войны, кстати русский герой или российский?

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 15:09
#5598
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Цитата:
111:


Холодную войну, однозначно не потянут. Союз был сильнее, развивал промышленность, ВПК, были технологии, строили дороги, уделяли должное внимание науке, медицине, образованию и. т. д. В конечном результате проиграли холодную войну США и Западу, что привело к развалу.

Авантюризм, агрессивная внешняя политика, пугания,как Макс, ни к чему хорошему не приведут. Международная изоляция будет расти, далее со всех сторон проклятые американцы и европейцы санкциями облогать будут.

Вчера смотрел вилео, какие-то отряды бабушек говорят, что США их хочет сделать сырьевым придатком,чуть ли коллонией и.т.д. 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2024 - 16:11]

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2024 - 16:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 18:09
#5599
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Цитата:
Kairat stayer:
Вчера смотрел вилео, какие-то отряды бабушек говорят, что США их хочет сделать сырьевым придатком,чуть ли коллонией и.т.д

А я вчера смотрел видео, как украинец не сочувствует вашему паводку, и стыдит, за то, что вы ему всего 4 фуры гумпомощи отправили. Весь мир помогает, а вы только ля-ля. Как так, Кайрат? Ссылку скинуть?))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:09
#5600
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maxsaf:

Хех, стыдит, малограмотных людей хватает. Подавляющее количество стран не признает аннексию территории Украины, в том числе и Казахстан. Помощь идет из США, на днях уже на передовой будет вооружение, Европа поможет, в целом коалиция более 50 стран.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:14
#5601
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Цитата:
maxsaf:
Весь мир помогает, а вы только ля-ля. Как так, Кайрат? Ссылку скинуть?))


Погугли, многие благодарят за юрты несокрушимости, которые функцианируют в городах Украины.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2024 - 21:20]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1281
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:22
#5602
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Цитата:
Kairat stayer:
на днях уже на передовой будет вооружение

Что не сгорит на месте, то пойдёт для пополнения коллекции на Поклонной горе в Москве. :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:34
#5603
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Весь мир помогает, а вы только ля-ля.


Цитата:
Kairat stayer:
Европа поможет, в целом коалиция более 50 стран.


В ООН зарегистрировано более 190 стран, на регулярной основе помогают более 50.

Будем наблюдать, скоро АТАКМС поступят, F 16 предоставят, погонят оккупантов по домам, чтобы внутренними делами занимались :lol: :lol: :lol:..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:36
#5604
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Цитата:
Kairat stayer:
многие благодарят за юрты

Так вот что было в тех четырех фурах :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:38
#5605
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Цитата:
Kairat stayer:
на регулярной основе помогают более 50.

Цитата:
Казахстан желает мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции Нуртлеу сообщил об обсуждении с Кэмероном урегулирования по Украине. Он выделил особый интерес Британии и отметил, что для Астаны важно решать любые конфликты мирным путем.

«Казахстан стратегически придерживается нейтральной политики», — подчеркнул глава МИД Казахстана. Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, а также актуальные темы Центральной Азии и евразийского пространства.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:42
#5606
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Цитата:
maxsaf:


Все верно, Китай, Турция, Германия, Казахстан, список можно далее продолжит, за мирное решения вопроса, путем переговоров. Летом саммит вроде пройдет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:45
#5607
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Цитата:
Kairat stayer:
Все верно, Китай, Турция, Германия, Казахстан, список можно далее продолжит, за мирное решения вопроса

А вы лично почему за финансовую поддержку войны?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:54
#5608
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США Китай продавливают, чтобы товары двойного назначения в РФ не предоставляли и ихние банки, тоже под санкций могут попасть, за операций по переводу денен. Потихоньку концы обрубают, недавно женщина посетила из Мин. Фина вроде, скоро Блинкин приедет в Китай.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.04.24 - 20:56
#5609
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Цитата:
maxsaf:
А вы лично почему за финансовую поддержку войны?


От нас с вами ничего не зависит, США и отдельные европейские страны совместно с Украиной будут решать. А пока, помощь будет, старина Д. Байден сегодня подпишет документы и из баз в Германии, через Польшу отправят вооружение по месту назначения в Украину.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2024 - 22:01]
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