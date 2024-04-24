Отправлено: - 20:14

maxsaf:

Весь мир помогает, а вы только ля-ля. Как так, Кайрат? Ссылку скинуть?))

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2024 - 21:20]

Цитата:Погугли, многие благодарят за юрты несокрушимости, которые функцианируют в городах Украины.