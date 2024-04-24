Холодную войну, однозначно не потянут. Союз был сильнее, развивал промышленность, ВПК, были технологии, строили дороги, уделяли должное внимание науке, медицине, образованию и. т. д. В конечном результате проиграли холодную войну США и Западу, что привело к развалу.
Авантюризм, агрессивная внешняя политика, пугания,как Макс, ни к чему хорошему не приведут. Международная изоляция будет расти, далее со всех сторон проклятые американцы и европейцы санкциями облогать будут.
Вчера смотрел вилео, какие-то отряды бабушек говорят, что США их хочет сделать сырьевым придатком,чуть ли коллонией и.т.д. 😂😂😂.
Kairat stayer: Вчера смотрел вилео, какие-то отряды бабушек говорят, что США их хочет сделать сырьевым придатком,чуть ли коллонией и.т.д
А я вчера смотрел видео, как украинец не сочувствует вашему паводку, и стыдит, за то, что вы ему всего 4 фуры гумпомощи отправили. Весь мир помогает, а вы только ля-ля. Как так, Кайрат? Ссылку скинуть?))
Хех, стыдит, малограмотных людей хватает. Подавляющее количество стран не признает аннексию территории Украины, в том числе и Казахстан. Помощь идет из США, на днях уже на передовой будет вооружение, Европа поможет, в целом коалиция более 50 стран.
Kairat stayer: на регулярной основе помогают более 50.
Цитата:
Казахстан желает мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции Нуртлеу сообщил об обсуждении с Кэмероном урегулирования по Украине. Он выделил особый интерес Британии и отметил, что для Астаны важно решать любые конфликты мирным путем.
«Казахстан стратегически придерживается нейтральной политики», — подчеркнул глава МИД Казахстана. Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, а также актуальные темы Центральной Азии и евразийского пространства.
США Китай продавливают, чтобы товары двойного назначения в РФ не предоставляли и ихние банки, тоже под санкций могут попасть, за операций по переводу денен. Потихоньку концы обрубают, недавно женщина посетила из Мин. Фина вроде, скоро Блинкин приедет в Китай.
maxsaf: А вы лично почему за финансовую поддержку войны?
От нас с вами ничего не зависит, США и отдельные европейские страны совместно с Украиной будут решать. А пока, помощь будет, старина Д. Байден сегодня подпишет документы и из баз в Германии, через Польшу отправят вооружение по месту назначения в Украину.
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